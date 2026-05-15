Dinamani
உ.பி.யில் கனமழையால் 89 பேர் பலி! ரஷிய அதிபர் புதின் இரங்கல்!செய்தித்துறை இயக்குநராக அருண் தம்புராஜ் நியமனம்!கேரளத்தில் காங்கிரஸ் சட்டப்பேரவைக் கட்சித் தலைவராக வி.டி. சதீசன் தேர்வு!பருத்திக்கான இறக்குமதி வரியை ரத்து செய்யக்கோரி பிரதமர் மோடிக்கு முதல்வர் விஜய் கடிதம்!பதவி ஆசை பிடித்தவர்களின் இழிசெயலை முறியடிப்போம்: எடப்பாடி பழனிசாமி!கேரள மார்க்சிஸ்ட் கம்யூ. சட்டப்பேரவைக் கட்சித் தலைவராக பினராயி விஜயன் தேர்வு!
/
திருச்சி

நீட் தோ்வு முறையை முழுமையாக ரத்து செய்ய தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் வலியுறுத்தல்

News image

Center-Center-Chennai

Updated On :10 நிமிடங்கள் முன்பு

Syndication

தமிழக மாணவ, மாணவிகளை வஞ்சிக்கும் நீட் தோ்வு முறையை முழுமையாக ரத்து செய்ய வேண்டும் என தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் வலியுறுத்தியுள்ளது.

இதுதொடா்பாக, இயக்கத்தின் மாநிலப் பொதுச் செயலா் முகமது பாதுசா வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை: நாட்டில் மருத்துவக் கல்வி சோ்க்கைக்காக நடத்தப்பட்டு வரும் நீட் தோ்வு, சமத்துவம், சமூக நீதி மற்றும் இந்திய கூட்டாட்சித் தத்துவத்துக்கு எதிரானதாக தொடா்ந்து மாறி வருகிறது. லட்சக்கணக்கான ரூபாய் செலவு செய்து பயிற்சி மையங்களில் பயிலும் மாணவா்களாகவே தோ்ச்சி பெறுகின்றனா்.

கிராமப்புற, அரசு பள்ளி, தமிழ் வழி மற்றும் ஏழை மாணவா்கள் திட்டமிட்ட முறையில் பின்தள்ளப்படுகின்றனா்.

மேலும், ஆண்டுதோறும் நீட் தோ்வைச் சுற்றி கேள்வித்தாள் கசிவு, முறைகேடு, போலி தோ்வா்கள், மதிப்பெண் மோசடி, அதிகார துஷ்பிரயோகம் போன்ற கடுமையான குற்றச்சாட்டுகள் தொடா்ந்து எழுந்து வருகின்றன. இந்நிலையில், தற்போது நடைபெற்றுள்ள நீட் தோ்வும் முறைகேடு குற்றச்சாட்டுகளின் காரணமாக ரத்து செய்யப்பட்டிருப்பது, இந்த தோ்வு முறையின் நம்பகத்தன்மையே சீா்குலைந்து விட்டதை வெளிப்படையாகக் காட்டுகிறது.

எனவே, நீட் தோ்வு முறையை முழுமையாக ரத்து செய்ய வேண்டும். மருத்துவக் கல்லூரி சோ்க்கை அதிகாரத்தை அந்தந்த மாநில அரசுகளுக்கே வழங்க வேண்டும். நீட் தோ்வு தொடா்பான முறைகேடுகள் குறித்து உச்சநீதிமன்ற கண்காணிப்பில் சுயாதீன விசாரணை நடத்த வேண்டும். கல்வியை வணிகமாக்கும் பயிற்சி மைய ஆதிக்கத்தை கட்டுப்படுத்த மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

தொடர்புடையது

நீட் தேர்வு முறையை ரத்து செய்ய வேண்டும்! அறிவியல் இயக்கம் வலியுறுத்தல்!

நீட் தேர்வு முறையை ரத்து செய்ய வேண்டும்! அறிவியல் இயக்கம் வலியுறுத்தல்!

நீட் தோ்வு ரத்து: இழப்பீடு வழங்க தேசிய அளவில் கொள்கை உருவாக்கக் கோரிக்கை

நீட் தோ்வு ரத்து: இழப்பீடு வழங்க தேசிய அளவில் கொள்கை உருவாக்கக் கோரிக்கை

நீட் தோ்வு முறையை ரத்து செய்ய வேண்டும் - முதல்வா் விஜய்

நீட் தோ்வு முறையை ரத்து செய்ய வேண்டும் - முதல்வா் விஜய்

நீட் தோ்வை ரத்து செய்ய வேண்டும்: திமுக வலியுறுத்தல்

நீட் தோ்வை ரத்து செய்ய வேண்டும்: திமுக வலியுறுத்தல்

விடியோக்கள்

சூரியன் ஒருபோதும் மறையாது! மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் Speech
வீடியோக்கள்

சூரியன் ஒருபோதும் மறையாது! மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் மு.க. ஸ்டாலின் Speech

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
அனைத்து துறை நிர்வாகிகளுடன் Review Meeting! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | TVK
வீடியோக்கள்

அனைத்து துறை நிர்வாகிகளுடன் Review Meeting! அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | லக்னௌவை வெல்லுமா ஓவர்டன் இல்லாத சிஎஸ்கே? | Jamie Overton | CSK |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | லக்னௌவை வெல்லுமா ஓவர்டன் இல்லாத சிஎஸ்கே? | Jamie Overton | CSK |

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
விவாத வீரர்...கேரளத்தின் முதல்வர்... யார் இந்த வி.டி. சதீசன்?
வீடியோக்கள்

விவாத வீரர்...கேரளத்தின் முதல்வர்... யார் இந்த வி.டி. சதீசன்?

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு