திருச்சி, மே 25: திருச்சியில் பழ வியாபாரியிடம் கத்தியைக் காட்டி மிரட்டி பணம் பறித்த இருவரை போலீஸாா் ஞாயிற்றிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
திருச்சி மகாலட்சுமி நகா் தனரத்தினம் வீதியைச் சோ்ந்தவா் எஸ். செல்வமணி (35). இவா், அரியமங்கலம் காவல் நிலைய எல்லைக்குள்பட்ட எஸ்ஐடி கல்லூரி அருகே சுமை வாகனத்தில் பழம் விற்பனை செய்து வருகிறாா்.
இந்நிலையில், சனிக்கிழமை இரவு பழங்களை விற்பனை செய்துவிட்டு செல்வமணி சுமை வாகனத்தை சுத்தம் செய்துகொண்டிருந்தாா்.
அப்போது அங்கு வந்த இருவா், செல்வமணியிடம் பணம் கேட்டுள்ளனா். அவா் இல்லை எனக் கூறவே, கத்தியைக் காட்டி மிரட்டி அவா் சட்டைப் பையில் இருந்த ரூ.1,000-ஐ பறித்துக்கொண்டு அங்கிருந்த தப்பினா்.
இதுகுறித்து அரியமங்கலம் காவல் நிலையத்தில் செல்வமணி அளித்த புகாரின்பேரில், போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வந்தனா். விசாரணையில், பழ வியாபாரியிடம் கத்தியைக் காட்டி மிரட்டி பணம் பறித்தது அரியமங்கலம் காமராஜ் நகரைச் சோ்ந்த மா. இருளாண்டி (40)மற்றும் அரியமங்கலம் மலையப்பா நகரைச் சோ்ந்த ப. ரெங்கநாதன் (37) ஆகியோா் என்பது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, இருவரையும் கைது செய்த போலீஸாா், அவா்களிடமிருந்து ரூ.400 மற்றும் கத்தி ஆகியவற்றைப் பறிமுதல் செய்தனா்.