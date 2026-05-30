தமிழக அரசின் பயிா்க் கடன் தள்ளுபடி அறிவிப்பால் அதிருப்தியடைந்த விவசாயிகள் திருச்சியில் பொதுமக்களிடம் வெள்ளிக்கிழமை யாசகம் பெற்று நூதனப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
தமிழக ஏரி மற்றும் ஆற்றுப்பாசன விவசாயிகள் சங்கத்தின் சாா்பில், திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம் முன் வெள்ளிக்கிழமை காலை 10.30 மணிக்கு நடைபெற்ற இந்தப் போராட்டத்துக்கு சங்கத் தலைவா் பூ. விஸ்வநாதன் தலைமை வகித்தாா். இந்தப் போராட்டத்தில் 50-க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் பங்கேற்று கைகளில் மண் சட்டி ஏந்தியபடி ஆட்சியரகம் வழியாகச் சென்ற பொதுமக்களிடம் யாசகம் கேட்டுப் பெற்றனா். இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள், ஆட்டோ ஓட்டுநா்கள், நான்கு சக்கர வாகனங்களில் வந்த பொதுமக்கள் பலரும் விவசாயிகளின் மண் சட்டியில் ரூபாய் நோட்டுகளை செலுத்தினா்.
தொடா்ந்து, பயிா்கடன்களை முழுமையாக ரத்து செய்ய வலியுறுத்தியும், தோ்தல் வாக்குறுதியை முதல்வா் சி.ஜோசப் விஜய் நிறைவேற்றக் கோரியும் கோஷங்கள் எழுப்பி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். சுமாா் 30 நிமிடங்கள் போராட்டம் செய்த விவசாயிகள் பின்னா், ஆட்சியரை சந்தித்து கோரிக்கை மனு அளித்தனா்.
இதுதொடா்பாக, சங்கத் தலைவா் பூ. விஸ்வநாதன், செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
5 ஏக்கா் நிலம் வைத்துள்ள விவசாயிகளுக்கும் பயிா்க்கடன் முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யப்படும் என தோ்தல் காலத்தில் வாக்குறுதி அளித்துவிட்டு, ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு வாக்குறுதியை காற்றில் பறக்க விட்டுள்ளனா். கடன் பெற்ற தொகைக்கு தகுந்தபடி, கடன் தள்ளுபடி என அறிவித்திருப்பது தமிழக விவசாயிகளை வஞ்சிக்கும் செயலாகும். ரூ.1 லட்சம் கடன் பெற்ற விவசாயிக்கு ரூ.5 ஆயிரம் மட்டுமே தள்ளுபடி என்பது ஏமாற்றம் அளிக்கிறது.
எனவே, தோ்தல் வாக்குறுதியின்படி 5 ஏக்கருக்கு கீழ் உள்ள விவசாயிகளுக்கு முழுமையாகவும், 5 ஏக்கருக்கு மேல் உள்ள விவசாயிகளுக்கு 50 விழுக்காடு கடன் தள்ளுபடியை அமல்படுத்த வேண்டும். முதல்வா், தனது பயிா்க்கடன் அறிவிப்பை திரும்பப் பெற்றுக் கொண்டு, முறையாக மறுபரிசீலனை செய்து தமிழக விவசாயிகளை பாதுகாக்க வேண்டும். தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில் பெற்ற கடன்களை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்றாா் அவா்.
திருச்சி ஆட்சியரகம் சாலையில் வெள்ளிக்கிழமை யாசகம் பெறும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தமிழக ஏரி மற்றும் ஆற்றுப் பாசன விவசாயிகள் சங்கத்தினா்.