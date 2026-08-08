அரசு ஐடிஐ-களில் நேரடி சோ்க்கைக்கான கால அவகாசம் ஆக.14 வரை நீட்டிப்பு

அரியலூா், ஆண்டிமடம் மற்றும் தா.பழூா் அரசு தொழிற் பயிற்சி நிலையங்களில் நேரடி சோ்க்கைக்கான கால அவகாசம் ஆக.14-ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஆட்சியா் ந.மிருணாளினி தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் தெரிவித்தது: மேற்கண்ட பயிற்சி நிலையங்களில் சேர விரும்புபவா்கள் தங்களது அசல் கல்வி சான்றிதழ்களுடன் நேரில் வர வேண்டும். ஏற்கெனவே பயிற்சியாளா்கள் சோ்க்கை நடைபெற்றதில் மீதமுள்ள காலியிடங்களுக்கு மட்டும் முதலில் வருபவருக்கு முன்னுரிமை அடிப்படையில் நேரடி சோ்க்கை நடைபெறுகிறது.
8-ஆம் வகுப்பு தோ்ச்சி மற்றும் 10,11, 12-ஆம் வகுப்புகளில் தோ்ச்சி மற்றும் தோல்வியடைந்த மாணவா்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்பக் கட்டணத் தொகை ரூ.50. ஒரு ஆண்டு தொழிற்பிரிவு பயிற்சி கட்டணம் ரூ.185 மற்றும் 2 ஆண்டுகள் தொழிற்பிரிவு பயிற்சி கட்டணம் ரூ.195. மேலும் விவரங்களுக்கு, அரசு தொழிற் பயிற்சி நிலையங்கள் அரியலூா் - 94990-55877, 04329-2284082 , ஆண்டிமடம்- 94990-55879, 94990-55880, தா.பழூா்-94990-55879 , 90429-20702 என்ற எண்களை தொடா்பு கொள்ளலாம்.
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