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அரியலூர்

போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக உள்ள மின்கம்பத்தை அகற்றக் கோரிக்கை

பெரியத்திருக்கோணம், காமராஜா் நகா், சாலையின் நடுவில் போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக உள்ள மின்கம்பத்தை அகற்றுமாறு அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

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பெரியதிருக்கோணம், காமராஜா் நகரில் சாலையின் நடுவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மின்கம்பம்.

Updated On :8 ஆகஸ்ட் 2026, 6:22 am IST

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அரியலூா் மாவட்டம், பெரியத்திருக்கோணம், காமராஜா் நகா், சாலையின் நடுவில் போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக உள்ள மின்கம்பத்தை அகற்றுமாறு அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

108 ஆம்புலன்ஸ், தீயணைப்பு வாகனம் போன்ற அவசர வாகனங்கள் மற்றும் காா்கள், இரு சக்கர வாகனங்கள் சென்று வரும் பிரதான சாலையில் இடையூறாக மின்கம்பம் அமைக்கப்பட்டுள்ளதால் பொதுமக்களும், வாகன ஓட்டிகளும் மிகவும் சிரமப்பட்டு வருகின்றனா்.

இரவு நேரங்களில் வேகமாக வாகனங்களில் செல்வோா், மின்கம்பம் மீது மோதி விபத்துகுள்ளாகும் நிலை ஏற்படுகிறது.

இதுகுறித்து அப்பகுதி மக்கள் சம்பந்தப்பட்ட அலுவலா்களிடம் தெரிவித்தும் இதுவரை நடவடிக்கை இல்லை.

எனவே, மாவட்ட நிா்வாகம் உடனடியாக இந்த மின்கம்பத்தை அகற்றி, மாற்றி அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என இப்பகுதி மக்களின் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

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