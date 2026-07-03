அரியலூா் நகராட்சி அலுவலகத்தில் ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு சோதனை! கணக்கில் வராத ரூ. 5.61 லட்சம் பறிமுதல்!!

அரியலூா் நகராட்சி அலுவலகத்தில், மாவட்ட ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பிரிவு காவல் துறையினா் வெள்ளிக்கிழமை மாலை 5 மணி முதல் இரவு வரை சோதனை மேற்கொண்டனா். இதில், கணக்கில் வராத ரூ.5.61 லட்சம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
மாவட்ட ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புப் பிரிவு காவல் ஆய்வாளா்கள் கவிதா, சரவணன் ஆகியோா் தலைமையில் 7 போ் கொண்ட காவல் துறையினா், வெள்ளிக்கிழமை மாலை 5 மணியளவில் அரியலூா் நகராட்சி அலுவலகத்தினுள் அதிரடியாக நுழைந்து, கதவுகளை மூடி அனைத்து கோப்புகளையும், ஆவணங்களையும் சோதனை செய்தனா். அலுவா்களிடம் தீவிர விசாரணையும் மேற்கொண்டனா்.
இதில், அலுவலா்களின் கைப்பேசி ஜிபே-யில் ரூ.5.47 லட்சமும், ரூ.14 ஆயிரம் ரொக்கமும் கணக்கில் காட்டப்படாமல் இருப்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து அந்தத் தொகையை பறிமுதல் செய்த காவல் துறையினா், தொடா்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.
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