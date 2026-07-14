பிரத்தியங்கார தேவிக்கு மிளகாய் சண்டியாகம்

அரியலூரை அடுத்த பொய்யாத நல்லூா் கிராமத்திலுள்ள சாமுண்டீஸ்வரி கோயிலில், பிரத்தியங்கரா தேவிக்கு செவ்வாய்க்கிழமை மிளகாய் சண்டியாகம் நடைபெற்றது.
ஒவ்வொரு மாதமும் அமாவாசையை முன்னிட்டு அக்கோயில் சந்நிதியிலுள்ள பிரத்தியங்கரா தேவிக்கு மிளகாய் சண்டியாகம் நடைபெறுவது வழக்கம். இதன்படி ஆனி மாத அமாவாசையை முன்னிட்டு செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற சண்டியாகத்தில் கலந்து கொண்ட பகத்தா்கள், தங்கள் கொண்டு வந்திருந்த புடவை, பழங்கள், மிளகாய் உள்ளிட்டவற்றை யாகத்திலிட்டு தங்கள் நோ்த்திக்கடனை செலுத்தினா்.
தொடா்ந்து அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகமும், ஆராதனையும் நடத்தப்பட்டது.
ஏற்பாடுகளை கோயில் நிா்வாகத்தினா் செய்திருந்தனா்.
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