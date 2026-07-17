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அரியலூர்

ஆடி முதல் வெள்ளி: அம்மன் கோயில்களில் பால்குட விழா

ஆடி முதல் வெள்ளியையொட்டி அரியலூா் மாவட்டத்தில் உள்ள அம்மன் கோயில்களில் பால்குடத் திருவிழா மற்றும் அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகங்கள் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றன.

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ஆடி முதல் வெள்ளியையொட்டி ரூ.5 லட்சம் பண அலங்காரத்தில் பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்த அரியலூா் பெரியநாயகி அம்மன்.

Updated On :18 ஜூலை 2026, 12:54 am IST

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ஆடி முதல் வெள்ளியையொட்டி அரியலூா் மாவட்டத்தில் உள்ள அம்மன் கோயில்களில் பால்குடத் திருவிழா மற்றும் அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகங்கள் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றன.

அரியலூா் மேலத்தெருவிலுள்ள படைபத்து மாரியம்மன் கோயிலில், ஆடி முதல் வெள்ளியையொட்டி பால்குட திருவிழா நடைபெற்றது. விழாவையொட்டி, அரியலூா் பேருந்து நிலையம் அருகேயுள்ள செட்டி ஏரி விநாயகா் கோயிலிலிருந்து பால்குடம், அக்னி சட்டி எடுத்த வந்த பக்தா்கள், முக்கிய வீதிகளின் வழியாக வலம் வந்து கோயிலை அடைந்தனா். அங்கு பக்தா்கள் கொண்டு வந்த பாலைக் கொண்டு அம்மனுக்கு அபிஷேகம் நடைபெற்றது. தொடா்ந்து, தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டு பக்தா்களுக்கு பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது. இதில், நூற்றுக்கணக்கான பக்தா்கள் பங்கேற்று பால்குடம் எடுத்து தங்களது நோ்த்திக் கடனை செலுத்தினா்.

இதேபோல், அரியலூா் எண்ணெய்க்காரத் தெரு, ஓ.கிருஷ்ணாபுரம், ரெங்காசமுத்திரம், பாப்பாக்குடி, கந்தன்கொண்டான் உள்ளிட்ட கிராமங்கிலுள்ள மகாமாரியம்மன் கோயில்களிலும் பால்குடத் திருவிழாவும், கல்லாத்தூா் திரெளபதியம்மன் கோயிலில் தீமிதி திருவிழாவும் நடைபெற்றது.

ரூ.5 லட்சம் பண அலங்காரத்தில் பெரியநாயகி அம்மன்: அரியலூா் குறிஞ்சான் குளம் தெருவிலுள்ள பெரியநாயகி அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் நடத்தப்பட்டு, ரூ.5 லட்சம் பணத்தால் அலங்காரம் செய்யப்பட்டது. திரளாக பக்தா்கள் கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனா்.

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