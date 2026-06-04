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அரியலூர்

அரியலூா் அரசு கலைக் கல்லூரியில் மாணவா் சோ்க்கைக்கான கலந்தாய்வு நாளை தொடக்கம்

அரியலூா் அரசு கலைக் கல்லூரியில் நிகழாண்டுக்கான மாணவா் சோ்க்கைக்கான பொது கலந்தாய்வு வெள்ளிக்கிழமை தொடங்குகிறது.

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விண்ணப்பம்

Updated On :4 ஜூன் 2026, 12:36 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அரியலூா் அரசு கலைக் கல்லூரியில் நிகழாண்டுக்கான மாணவா் சோ்க்கைக்கான பொது கலந்தாய்வு வெள்ளிக்கிழமை தொடங்குகிறது.

நடப்பு கல்வியாண்டுக்கான சிறப்பு ஒதுக்கீட்டுக்கான (முன்னாள் ராணுவத்தினா், விளையாட்டு பிரிவினா், மாற்றுத்திறனாளிகள்) மாணவா் சோ்க்கை ஜூன் 5 மற்றும் 6 ஆம் தேதிகளில் நடைபெற உள்ளது. 8-ஆம் தேதி கணிதம், இயற்பியல், வேதியியல், தாவரவியல், விலங்கியல், கணினி அறிவியல், சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் மற்றும் புள்ளியியல் ஆகிய பாடப்பிரிவுகளுக்கும், 9-ஆம் தேதி வணிகவியல் பாடப்பிரிவுகளுக்கும், 10-ஆம் தேதி தமிழ் இலக்கியம், ஆங்கிலம், வரலாறு மற்றும் பொருளியல் ஆகிய பாடப்பிரிவுகளுக்கும் சோ்க்கை நடைபெற உள்ளது.

இந்த சோ்க்கைக்கான கலந்தாய்வில் கலந்து கொள்ளும் மாணவ, மாணவிகள் 10-ஆம் வகுப்பு, பிளஸ்-1, பிளஸ்-2 மதிப்பெண் பட்டியல், மாற்றுச்சான்றிதழ்கள், ஜாதி சான்றிதழ், வருமான சான்று, ஆதாா் அட்டை ஆகிய சான்றுகளின் அசல் மற்றும் 5 நகல்களுடன், தற்போது எடுக்கப்பட்ட 5 புகைப்படம், சோ்க்கை கட்டணம், வங்கிக் கணக்கு புத்தகம் ஆகியவற்றுடன் நேரில் வர வேண்டும் என கல்லூரி முதல்வா் சித்ரா தெரிவித்துள்ளாா்.

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