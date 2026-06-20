மத்திய அரசைக் கண்டித்து, அரியலூா் அண்ணா சிலை அருகே மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினா் வெள்ளிக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
ஆா்ப்பாட்டத்தில், பெட்ரோல், டீசல் மற்றும் சமையல் எரிவாயு உருளை விலையை உயா்த்தியது மற்றும் கிராமப் புற வேலை உறுதி திட்டத்தை முடக்க முயற்சிக்கும் மத்திய அரசைக் கண்டித்தும், தொழிலாளா் 4 தொகுப்பு சட்டங்களை வாபஸ் பெற வேண்டும். விபி-ஜி ராம்-ஜி திட்டத்துக்கு பதிலாக மீண்டும் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தை அமல்படுத்தி, அந்த திட்டத்துக்கு கூடுதல் நிதியை ஒதுக்க வேண்டும். விலைவாசி உயா்வை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் மீதான வரியை மத்திய, மாநில அரசுகள் ரூ.5 குறைக்க வேண்டும்.
தென்மாவட்டங்களில் அதிகரித்து வரும் ஜாதிய வன்முறையை தடுத்த நிறுத்த வேண்டும். தடையில்லா மின்சாரத்தை வழங்கிட வேண்டும். குடிநீா் பற்றாக்குறையை போக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டன.
ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு, அக்கட்சியின் மாவட்டச் செயலா் எம்.இளங்கோவன் தலைமை வகித்தாா். மாநிலக் குழு உறுப்பினா் கே.சி.கோபிகுமாா் கண்டன உரையாற்றினாா். மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினா்கள் பி.துரைசாமி, கந்தசாமி, கே.கிருஷ்ணன், சிற்றம்பலம், துரை.அருணன், அரியலூா் ஒன்றியச் செயலா் அருண்பாண்டியன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டு பேசினா்.
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