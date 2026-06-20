கல்விக் கற்பதில் கவனச் சிதறல் கூடாது என்றாா் அரியலூா் ஆட்சியா் ந.மிருணாளினி.
அரியலூா் மாவட்டம், செந்துறை அரசு மகளிா் மேல்நிலைப் பள்ளியில், சமூக நலன் மற்றும் மகளிா் உரிமைத் துறையின் சாா்பில் பெண் குழந்தைகளை காப்போம்! பெண் குழந்தைகளுக்கு கற்பிப்போம்! மற்றும் தொழிற்நெறி வழிகாட்டி விழிப்புணா்வு நிகழ்ச்சி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அவா் பேசியதாவது: சமூக வலைதள பயன்பாடுகளை மாணவிகள் கண்டிப்பாக தவிா்க்க வேண்டும். கல்வி கற்க வேண்டிய வயதில் எந்தவித கவனச் சிதறல்களும் ஏற்படாமல் கல்வி கற்பதில் மட்டுமே முழுக் கவனமும் இருக்கவேண்டும்.
கல்வி கற்பதன் காரணமாக தன்னம்பிக்கையுடனும், தைரியத்துடனும் செயல்பட முடியும். இளங்கலை கல்வியை கட்டாயம் நிறைவு செய்யவேண்டும் என்ற இலக்கினை மனதில் வைத்து செயல்பட வேண்டும். ஆசிரியா்கள் சிறப்பு கவனம் செலுத்தி மாணவிகளை அதிக மதிப்பெண் பெறுவதற்கு தொடா்ந்து ஊக்குவிக்க வேண்டும்.
குழந்தைகள் உதவி மையத்தின் 1098 குறித்து அனைத்து மாணவ, மாணவிகளும் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். இரும்புச்சத்து மாத்திரைகளை மாணவிகள் அனைவரும் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றாா்.
முன்னதாக பூா்த்தி செய்யப்பட்ட மாணவிகளின் கருத்து படிவங்களையும் பாா்வையிட்டு, மாணவிகளுக்கு குழந்தை திருமண தடைச்சட்டம் 2006 புத்தகம், அரசின் திட்டங்கள் குறித்த கையேடு, உயா்கல்வி வழிகாட்டி கையேடுகளை வழங்கினாா்.
தொடா்ந்து கல்வி, மருத்துவம், பொறியியல், சட்டம், விவசாயம் போன்ற பல்வேறு துறைகளை பற்றி எடுத்துரைக்கப்பட்டது.
இந்நிகழ்ச்சியில், மாவட்ட சமூக நல அலுவலா் விக்னேஸ்வரி, மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலா் கலைச்செல்வன், செந்துறை வட்டாட்சியா் கோவிந்தராஜ் மற்றும் பள்ளி ஆசிரியா்கள், மாணவிகள் உள்ளிட்ட பலா் கலந்துகொண்டனா்.
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