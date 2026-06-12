சமூக நலன், மகளிா் உரிமைத் துறையில் காலிப் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்

சமூக நலன், மகளிா் உரிமைத் துறையின் கீழ் மாவட்ட மகளிா் அதிகார மையத்தில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களுக்கு ஒப்பந்த அடிப்படையிலான பணியிடங்களுக்கு தகுதியானவா்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
இதுகுறித்து சிவகங்கை மாவட்ட ஆட்சியா் கா. பொற்கொடி வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
சமூக நலன், மகளிா் உரிமைத்துறையின் கீழ் மாவட்ட மகளிா் அதிகார மையத்துக்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு பாலின நிபுணா், ஒரு நிதி எழுத்தறிவு நிபுணா் பணியிடத்துக்கு பின்வரும் தகுதி உள்ளவா்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
பாலின நிபுணா் பணியிடம்: சமூகப் பணி, பிற சமூக ஒழுக்கங்களில் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். இந்தப் பணியிடத்துக்கு முதுநிலை பட்டதாரிகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும். பாலின நிபுணா் பணியிடத்துக்கு முன் அனுபவமாக பாலினத்தை மையமாகக் கொண்ட அரசு, அரசு சாரா அமைப்புடன் குறைந்த பட்சம் 3 ஆண்டுகள் பணியாற்றிய அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
நிதி எழுத்தறிவு நிபுணா் பணியிடம்: பொருளாதாரம், பிற வங்கியியல் துறைகளில் இளநிலைப் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். நிதி எழுத்தறிவு நிபுணா் பணியிடத்துக்கு முதுநிலை பட்டதாரிகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும். நிதி எழுத்தறிவு, நிதி உள்ளடக்கம் சாா்ந்த அரசு, அரசு சாரா அமைப்புடன் குறைந்தபட்சம் 3 ஆண்டுகள் பணியாற்றிய அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
பாலின நிபுணா், நிதி எழுத்தறிவு நிபுணா் பணியிடங்களுக்கு தொகுப்பூதியமாக ரூ. 21,000/- வழங்கப்படும். இந்தப்பணியிடங்களுக்கு சிவகங்கை மாவட்டத்தைச் சோ்ந்தவராகவும், 35 வயதுக்கு உள்பட்டவராகவும் இருக்க வேண்டும்.
தகுதியுடைய நபா்கள் தங்களது சுயவிவரங்களை வருகிற 18-ஆம் தேதி மாலை 5.45 மணிக்குள், மாவட்ட சமூகநல அலுவலா், மாவட்ட சமூகநல அலுவலகம், தரைதளம், மாவட்ட ஆட்சியா் வளாகம், சிவகங்கை மாவட்டம்- 630561 என்ற முகவரியில் நேரிலோ அல்லது தபால் மூலமாகவோ கிடைக்கும் வகையில் அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.