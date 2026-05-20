Dinamani
தமிழ்நாட்டிற்கு தடையின்றி உரம் வழங்கிட வேண்டும்: பிரதமருக்கு முதல்வர் விஜய் கடிதம்!நீட் வேண்டாம் என்பதே தவெக நிலைப்பாடு: அமைச்சர் அருண்ராஜ்கடும் பாதுகாப்பு நெறிமுறைகளுடன் நீட் மறுதேர்வு: தர்மேந்திர பிரதான் அறிவுறுத்தல்முதல்வர் விஜய்யுடன் மாற்றுத் திறனாளிகள் அமைப்பினர் சந்திப்பு! வைரலான விடியோவால் சர்ச்சை!மேற்கு வங்க மறுதேர்தல்: திரிணமூல் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் விலகல்!
/
அரியலூர்

நீட் தோ்வு ரத்து கோரி ஆா்ப்பாட்டம்

நீட் தோ்வை ரத்து செய்து, மருத்துவப் படிப்புக்கான மாணவா் சோ்க்கையை பிளஸ் 2 மாா்க் அடிப்படையிலேயே நடத்திட வலியுறுத்தி அரியலூா் மாவட்டம், செந்துறையில் இளைஞா் பெருமன்றத்தினா்-சேகுவோரா நற்பணி மன்றத்தினா் ஆா்ப்பாட்டம்

News image

செந்துறையில் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட இளைஞா் பெருமன்றத்தினா்-சேகுவோரா நற்பணி மன்றத்தினா்

Updated On :20 மே 2026, 4:14 am IST

Syndication

நீட் தோ்வை ரத்து செய்து, மருத்துவப் படிப்புக்கான மாணவா் சோ்க்கையை பிளஸ் 2 மாா்க் அடிப்படையிலேயே நடத்திட வலியுறுத்தி அரியலூா் மாவட்டம், செந்துறையில் இளைஞா் பெருமன்றத்தினா்-சேகுவோரா நற்பணி மன்றத்தினா் செவ்வாய்க்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

ஆா்ப்பாட்டத்தில் நீட் தோ்வு வினாத்தாள் கசிந்ததில், கோடிக்கணக்கில் ஊழல், முறைகேடு நடந்ததைக் கண்டித்தும், முறைகேடு மோசடியை உச்சநீதிமன்ற நேரடி மேற்பாா்வையில் விசாரணை நடத்த வேண்டும். நீட் தோ்வு நன்பகத்தன்மையை இழந்த தேசிய தோ்வு முகமையை கலைத்துவிட வேண்டும். 12 ஆம் வகுப்பு மாா்க் அடிப்படையிலேயே மருத்துவ மாணவா் சோ்க்கையை நடத்திட வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டன.

ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு இளைஞா் பெருமன்ற குழுமூா் நிா்வாகி ராஜூ தலைமை வகித்தாா். நிா்வாகிகள் சிவராஜ், ஆதித்யன், பிரவீன், மகேந்திரன், நந்து, தமிழ்வளவன், அன்புச்செல்வன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். இந்திய கம்யூ. மாநில கட்டுப்பாட்டுக் குழு உறுப்பினா் டி. தண்டபாணி ஆகியோா் நீட் தோ்வு முறைகேடு குறித்துப் பேசினா். கட்சி நிா்வாகிகள் சிவக்குமாா், உஞ்சினி முருகன், ஆலத்தியூா் காசிநாதன் உள்ளிட்டோா் கோரிக்கை முழக்கமிட்டனா்.

தொடர்புடையது

நீட் தோ்வு முறையை முழுமையாக ரத்து செய்ய தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் வலியுறுத்தல்

நீட் தோ்வு முறையை முழுமையாக ரத்து செய்ய தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் வலியுறுத்தல்

நீட் தோ்வு ரத்து: இழப்பீடு வழங்க தேசிய அளவில் கொள்கை உருவாக்கக் கோரிக்கை

நீட் தோ்வு ரத்து: இழப்பீடு வழங்க தேசிய அளவில் கொள்கை உருவாக்கக் கோரிக்கை

நீட் தோ்வு முறையை ரத்து செய்ய வேண்டும் - முதல்வா் விஜய்

நீட் தோ்வு முறையை ரத்து செய்ய வேண்டும் - முதல்வா் விஜய்

நீட் ரத்து: ஏமாற்றத்தால் பயிற்சி மாணவா்கள் வேதனை!

நீட் ரத்து: ஏமாற்றத்தால் பயிற்சி மாணவா்கள் வேதனை!

விடியோக்கள்

ஜோதிட அலுவலக சர்ச்சை: விளக்கம் கொடுத்த தவெக எம்எல்ஏ கனிமொழி

ஜோதிட அலுவலக சர்ச்சை: விளக்கம் கொடுத்த தவெக எம்எல்ஏ கனிமொழி

எடப்பாடி பழனிசாமியின் கண் அசைவில் ஆட்சி அமைந்திருக்கும்! - CV Shanmugam பரபரப்பு பேட்டி | ADMK | EPS

எடப்பாடி பழனிசாமியின் கண் அசைவில் ஆட்சி அமைந்திருக்கும்! - CV Shanmugam பரபரப்பு பேட்டி | ADMK | EPS

முதல்வர் Vijay அறையில் செல்ஃபி விடியோ! மீறப்பட்டதா விதிமுறை?

முதல்வர் Vijay அறையில் செல்ஃபி விடியோ! மீறப்பட்டதா விதிமுறை?

ருதுராஜ் தான் காரணமா?: வேதனையில் சிஎஸ்கே ரசிகர்கள்

ருதுராஜ் தான் காரணமா?: வேதனையில் சிஎஸ்கே ரசிகர்கள்