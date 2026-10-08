கீழப்பழுவூரில் அக்.13-இல் வேலைவாய்ப்பு முகாம்
அரியலூா் மாவட்டம், கீழப்பழுவூரிலுள்ள மீரா மகளிா் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி வளாகத்தில், மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகம் மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டல் மையம் சாா்பில், சிறிய அளவிலான தனியாா் வேலைவாய்ப்பு முகாம் அக். 13-ஆம் தேதி காலை 10 முதல் பிற்பகல் 3 மணி வரை நடைபெறுகிறது.
அரியலூா் மாவட்டம், கீழப்பழுவூரிலுள்ள மீரா மகளிா் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி வளாகத்தில், மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகம் மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டல் மையம் சாா்பில், சிறிய அளவிலான தனியாா் வேலைவாய்ப்பு முகாம் அக். 13-ஆம் தேதி காலை 10 முதல் பிற்பகல் 3 மணி வரை நடைபெறுகிறது.
இந்த வேலைவாய்ப்பு முகாமில் முன்னணி தனியாா் நிறுவனங்கள் மற்றும் திறன் பயிற்சியளிக்கும் நிறுவனங்கள் கலந்து கொண்டு, 300-க்கும் மேற்பட்ட காலிப் பணியிடங்களுக்கு தங்களுக்கு தேவையான ஆள்களை தகுதியின் அடிப்படையில் தோ்வு செய்ய உள்ளனா்.
18- 45 வயது வரையுள்ள, 8-ஆம் வகுப்பு முதல் பட்டப் படிப்பு , பொறியியல் பட்டதாரிகள், வேளாண் பொறியியல், தொழிற்பயிற்சி, தொழில் பட்டயப் படிப்பு, செவிலியா், உணவக மேலாண்மை படித்த வேலைநாடுநா்கள் கலந்து கொண்டு பயன்பெறலாம்.
மேலும் விவரங்களுக்கு, 94990 55914 என்ற கைப்பேசி எண்ணை தொடா்பு கொள்ளலாம் என ஆட்சியா் ந. மிருணாளனி தெரிவித்துள்ளாா்.
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