புதைப்படிமங்களின் தொன்மைகளை மாணவா்கள் அறிந்துக் கொள்வது அவசியம்
புதைப்படிமங்களின் தொன்மைகள் மற்றும் வரலாற்று தகவல்களை மாணவா்கள் அவசியம் அறிந்திருக்க வேண்டும் என்றாா் அரியலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் ந.மிருணாளினி.
வாரணவாசி புதை உயிரிப்படிவ அருங்காட்சியகத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற தேசிய புதைப்படிம தின நிகழ்ச்சியில், பள்ளி மாணவ, மாணவிகளுக்கு புதைப்படிமங்களின் தொன்மைகள் குறித்து விளக்கிய ஆட்சியா் ந.மிருணாளினி.
புதைப்படிமங்களின் தொன்மைகள் மற்றும் வரலாற்று தகவல்களை மாணவா்கள் அவசியம் அறிந்திருக்க வேண்டும் என்றாா் அரியலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் ந.மிருணாளினி.
தேசிய புதைப்படிம தினத்தை முன்னிட்டு , அரியலூா் மாவட்டம், வாரணவாசி புதை உயிரிப்படிவ அருங்காட்சியகத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிக்கு அவா் தலைமை வகித்து பேசியதாவது:
வாரணவாசி புதை உயிரிப்படிவ அருங்காட்சியத்தினை பொதுமக்கள், மாணவ, மாணவிகள் நேரடியாகப் பாா்வையிட்டு புதைப்படிமங்களின் தொன்மைகள், வரலாற்றுத் தகவல்கள் குறித்தும், பண்டைய உயிரினங்களின் வாழ்வியல் மற்றும் அக்கால இயற்கைச் சூழல் குறித்தும் அறிந்துகொள்ள வேண்டும் என்றாா்.
தொடா்ந்து, பள்ளி மாணவ, மாணவிகளுக்கு, புதை உயிரிப்படிவ அருங்காட்சியகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள புதைப்படிமங்களின் வரலாற்றுச் தொன்மைகள், அவற்றின் அறிவியல் முக்கியத்துவம் மற்றும் பூமியின் தொன்மையான இயற்கை வரலாற்றைப் பாதுகாப்பதன் அவசியம் குறித்து விரிவாகவும், காட்சிப் படங்கள் மூலமாகவும் எடுத்துரைக்கப்பட்டன.
இந்நிகழ்ச்சியில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் க.ரா.மல்லிகா, அரியலூா் கோட்டாட்சியா் த. பிரேமி உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
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