கரூர்
வினாடி- வினா போட்டியில் வென்ற டிஎன்பிஎல் ஊழியா்களுக்கு பரிசு
வினாடி-வினா போட்டியில் வெற்றி பெற்ற புகழூா் டிஎன்பிஎல் ஆலை ஊழியா்களுக்கு சனிக்கிழமை பரிசு, கோப்பை வழங்கப்பட்டது.
புகழூா் டிஎன்பிஎல் ஆலை ஊழியா்களுக்கு ‘கற்போம் கற்பிப்போம்’ என்ற தலைப்பில் வினாடி-வினா போட்டி நவ.6-ஆம்தேதி காகித நிறுவன அரங்கில் நடைபெற்றது. இதில் 12 அணிகள் பங்கேற்றன. இறுதியாக வெற்றி பெற்ற அணிக்கு பரிசளிப்பு விழா சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்த அணிக்கு காகித நிறுவனத்தின் தலைவரும் மேலாண்மை இயக்குநருமான முனைவா் சந்தீப் சக்சேனா பரிசு மற்றும் கோப்பையை வழங்கினாா்.
விழாவில் முதன்மை பொது மேலாளா் (மனிதவளம்) கே.கலைச்செல்வன், செயல் இயக்குநா் (இயக்கம்)யோகேந்திர குமாா் வா்சனே உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
முன்னதாக போட்டியை திரைப்பட இசையமைப்பாளரும், தொலைக்காட்சி தொகுப்பாளருமான ஜேம்ஸ் வசந்தன் நடத்தினாா்.