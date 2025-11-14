கரூரில் கிராம உதவியாளா்கள் சாலை மறியல்: 12 போ் கைது
கரூரில் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட தமிழ்நாடு வருவாய்த் துறை கிராம உதவியாளா் சங்கத்தினா் 12 பேரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.
முன்னதாக, அவா்கள் கரூா் மாவட்ட ஆட்சியரகம் முன் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு மாவட்டத் தலைவா் வி. உமாமகேஸ்வரன் தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட துணைத் தலைவா் மயூரி, இணைச் செயலாளா் வெண்ணிலா உள்ளிட்டோா் முன்னிலை வகித்தனா். கோரிக்கைகளை விளக்கி மாநில துணைத் தலைவா் எம். தனலட்சுமி மற்றும் மாவட்டச் செயலாளா் ஆா்.தேவிகா ஆகியோா் சிறப்புரையாற்றினா்.
அலுவலக உதவியாளா்களுக்கு இணையாக கிராம உதவியாளா்களுக்கும் அடிப்படை ஊதியமாக ரூ. 15,700 வழங்க வேண்டும். வருவாய்த் துறையில் ஏற்படும் காலிப் பணியிடங்களில் 50 சதவீதத்தை கிராம உதவியாளா்களுக்கு பதவி உயா்வு மூலம் நிரப்பிட வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். பின்னா், திடீரென ஆட்சியரகம் முன் உள்ள திண்டுக்கல் சாலையில் அமா்ந்து மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். இதையடுத்து அங்கு பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போலீஸாா், போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட 9 பெண்கள் உள்பட 12 பேரை கைது செய்தனா். பின்னா் அனைவரையும் மாலையில் விடுவித்தனா். முன்னதாக, மாநில செயற்குழு உறுப்பினா் குமரேசன் வரவேற்றாா்.