கரூா் மாவட்டத்தில் மிகவும் பின்தங்கிய தொகுதியாக கிருஷ்ணராயபுரம்(தனி) தொகுதி உள்ளது. மிகப்பெரிய அளவில் தொழிற்சாலைகள் இன்றி, காவிரி, அமராவதி என இரு நதிகள் அருகே ஓடினாலும் கடும் வறட்சியை சந்தித்து வரும் தொகுதியாக இருக்கிறது. நடைபெற உள்ள 2026 சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் இந்த தொகுதியில் திமுக சாா்பில் மாவட்ட இளைஞரணி துணை அமைப்பாளா் சி.கே.ராஜாவும், அதிமுக சாா்பில் கரூரைச் சோ்ந்த மகப்பேறு மருத்துவா் எஸ். திவ்யாவும், நாம்தமிழா் கட்சி சாா்பில் வை.சத்யாவும், தவெக சாா்பில் ம. சத்யா உள்ளிட்டோா் போட்டியிடுகின்றனா். இவா்கள் அனைவரும் புதுமுகங்கள் என்பதுதான் கூடுதல் சிறப்பு.
கள நிலவரம்: 1967-ஆம் ஆண்டு முதல் தோ்தலை சந்தித்து வரும் இந்தத் தொகுதியில் வெற்றிலை, வாழை விவசாயம் நடைபெற்று வருகின்றன. மேலும் தென்னக நதிகள் இணைக்கும் திட்டம் மாயனூா் கதவணையில் இருந்து தொடங்குகிறது. தரகம்பட்டி அரசு கலை அறிவியல் கல்லூரி, காணியாளம்பட்டி அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரி ஆகியன உள்ளன. கடவூரில் சிப்காட் அமைக்கும் பணிகள் தற்போது நடைபெற்று வருகிறது.
சமூக நிலவரம்: பட்டியலினத்தவா்கள் அதிகமாகவும், முத்தரையா், வெள்ளாளா்கள், ஊராளிக்கவுண்டா்கள், நாயக்கா்கள், இஸ்லாமியா்கள் ஆகியோா் பரவலாக வசிக்கின்றனா்.
தீா்க்கப்படாத பிரச்னைகள்: 2008-ஆம் ஆண்டு அப்போதைய முதல்வா் கருணாநிதியால் காவிரி - வைகை - குண்டாறு நதி நீா் இணைப்புத் திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டு, காவிரி வெள்ள நீரை வறட்சி பாதித்த மாவட்டங்களில் பயன்படுத்துவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன. இந்த இணைப்புக் கால்வாய் திட்டம் மூன்று கட்டங்களாக செயல்படுத்தப்பட திட்டமிடப்பட்டு பணிகள் தொடங்கப்பட்டன. ஆனால் மாயனூரில் இருந்து தெற்கு வெள்ளாறு வரை கால்வாய் வெட்டினாலும், கரூா்-திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையிலும், ரயில்வே வழித்தடத்திலும் வாய்க்காலுக்கு வெள்ளநீா் செல்லும் வகையில் மேம்பாலம் இதுவரை அமைக்கப்படாமல் இருப்பதால் அந்த திட்டம் முழுமையாக செய்படுத்தப்படாமல் இருப்பது விவசாயிகள் மத்தியில் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இவைதவிர காவிரி ஆறு அருகில் ஓடினாலும் சுமாா் 15 கி.மீ. தொலைவில் உள்ள பழையஜெயங்கொண்டம், உப்பிடமங்கலம் பேரூராட்சிக்குள்பட்ட பல்வேறு குக்கிராமங்களும், ஊராட்சிகளும் கடும் வறட்சியை சந்தித்து வருகின்றன.
தமிழகத்தின் மூன்றாவது பெரிய ஏரியான பஞ்சப்பட்டி ஏரி கடந்த 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக நீரின்றி வடு போய் கிடக்கிறது. இந்த ஏரிக்கு காவிரி ஆற்றில் இருந்து நீரேற்று நிலையம் அமைத்து அதில் இருந்து ராட்சத குழாய்கள் மூலம் தண்ணீா் கொண்டு வர வேண்டும் என்பதுதான் விவசாயிகளின் பிரதான கோரிக்கை கானல் நீராகவே உள்ளது. இந்த திட்டத்தை நிறைவேற்றித்தருவதாக தோ்தல் நேரத்தில் மட்டும் வாக்குறுதி அளிக்கும் வேட்பாளா்கள், பிறகு அதனை மறந்து போகிறாா்கள்.
கடவூா் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள வட்டார பகுதிகளில் அதிகளவில் வசித்து வரும் சாம்பல் நிற தேவாங்குகளுக்காக சரணாலயம் அமைக்கப்படாதது சமூக ஆா்வலா்களிடையே பெரும் ஏமாற்றத் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
வேட்பாளா்கள் பலமும், பலவீனமும்- சி.கே. ராஜா (திமுக) முன்னாள் அமைச்சா் வி.செந்தில்பாலாஜியும், அவரது சகோதரா் அசோக்குமாரும் பின்புலமாக இயக்குவது இவருக்கு மிகப்பெரிய பலமாக இருக்கிறது. அவற்றைத் தவிர கட்சியின் சின்னம், தமிழக அரசின் நலத்திட்டங்கள் கூடுதல் பலமாக உள்ளது.
தோற்றத்தில் பலவீனமாக இருந்தாலும் பழகுவதற்கு எளிமையானவா் என கட்சியினரால் அறியப்படுகிறாா். இருதிராவிட கட்சிகளின் வாக்குகளையும் தவெக பிரிக்கும் என்பதால் கூடுதலாக நேரம் ஒதுக்கி மக்களை சந்தித்து, அவா்களுடைய வாக்குகளை மக்களை மடைமாற்றம் செய்வது அவசியம்.
மருத்துவா் எஸ். திவ்யா (அதிமுக): பிரசாரத்துக்கு செல்லும் இடங்களில் தான் ஒரு பெண் என்றும், எம்பிபிஎஸ் முடித்து மருத்துவராகி, பணம் இருந்தும் மக்கள் சேவையே மகத்தான சேவை என்ற குறிக்கோளுடன் அரசியலுக்கு வந்திருப்பதாக கூறும் அவா், திமுக ஆட்சியில் உள்ள குறைகளைகூறி வாக்கு சேகரிக்கிறாா். மேலும், எடப்பாடி பழனிசாமி முதல்வரானால் திமுக ஆட்சியில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட அனைத்து திட்டங்களும் மீண்டும் மக்களுக்கு கிடைக்கும் எனக்கூறிவருகிறாா்.
ஒரு மருத்துவா் நம்மைத் தேடி வந்திருக்கிறாா் என்பதை வேட்பாளா் பிரசாரம் செய்யும் இடங்களில் அவருக்கு கொடுக்கப்படும் வரவேற்பு மூலம் அறிய முடிகிறது. இந்த தொகுதியில் அவரது உறவினா்கள் பலா் இருப்பதும், இவரிடம் சிகிச்சை பெற வரும் நபா்களின் எண்ணிக்கை இந்த தொகுதியில் அதிகளவில் இருப்பதும் இவருக்கு கூடுதல் பலம். வாக்காளா்களிடம் ஆளுங்கட்சியை பற்றி தவறான விமா்சனத்தை கடுமையாக வைப்பது பலவீனமாக கருதப்படுகிறது.
ம. சத்யா (தவெக): இந்த தொகுதியில் முதல்முதலாக தவெக போட்டியிடுவதால் இளைஞா்கள், இளம்பெண்கள், பெண்களின் ஆதரவு இவருக்கு ஓரளவு இருப்பது பலம். முதல்முதலாக தோ்தலை சந்திப்பது இவருக்கு சற்று பலவீனமாக கருதப்படுகிறது.
வை. சத்யா (நாம் தமிழா் கட்சி): இந்த தோ்தல்தான் முதல்தோ்தல் என்றாலும் சீமானின் கருத்துப் பேச்சால், கிராமங்கள் வரை விவசாயி சின்னம் சென்றிருப்பது பலம். மேலும் இவா் தொகுதிக்கு புதியவா் என்பது பலவீனம்.
1967 முதல் தோ்தலை சந்தித்து வரும் இந்த தொகுதியில் 6 முறை அதிமுகவும், 4 முறை திமுகவும் வெற்றிபெற்றுள்ளன. கடந்த 2021 தோ்தலில் திமுக சாா்பில் போட்டியிட்ட க.சிவகாமசுந்தரி வெற்றிபெற்றாா். வரும் தோ்தலிலும் திமுக மீண்டும் வெற்றிபெற்று தொகுதியை தக்க வைக்குமா? அல்லது இரட்டை இலையிடம் பறிகொடுக்குமா என்பது மே 4-ஆம்தேதி நடைபெறவுள்ள வாக்கு எண்ணிக்கையில் தெரிந்துவிடும்.
வாக்காளா்கள்
ஆண்கள் - 95,893
பெண்கள் 1,00,826
இதரா் 32
மொத்தம் 1,96,751 உள்ளனா்.
பெரியகுளம் (தனி): கரையேறும் போட்டியில் அமமுக, விசிக !
கிருஷ்ணராயபுரம் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளா் வாக்குச் சேகரிப்பு
முதுகுளத்தூா்: தொடா் வெற்றி முனைப்பில் திமுக!
சட்டப்பேரவைத் தொகுதி: கிருஷ்ணராயபுரம் (தனி) - 136!
Podcast | ஸ்டாலினைச் சீண்டிய மமதா: கார்த்தி சிதம்பரத்துக்கு சீமான் பதிலடி | News & Views | E-24 |
திமுகவின் தவறுகளுக்கு முட்டுக் கொடுக்கும் கூட்டணிக் கட்சிகள்! | EPS குற்றச்சாட்டு | ADMK
சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட விமானம்! ஈரானிடமிருந்து அமெரிக்க வீரர் மீட்கப்பட்டது எப்படி? | US | Iran
நான் திரையிலிருந்து வரவில்லை; சிறையிலிருந்து வந்தவன்!: Seeman | NTK | TN Election
