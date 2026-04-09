மீண்டும் திமுக ஆட்சியில் அமா்ந்ததும், மருதூா் கதவணை திட்டம் நிறைவேற்றப்படும் என்றாா் குளித்தலை சட்டப்பேரவைத் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் சூரியனூா் சந்திரன்.
குளித்தலை தொகுதிக்குள்பட்ட வரகூரில் சூரியனூா் சந்திரன் வியாழக்கிழமை வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா். அப்போது பெண்கள் ஆரத்தி எடுத்தும் பூரண கும்ப மரியாதையுடன் அவருக்கு வரவேற்பு அளித்தனா். பின்னா் வேட்பாளா் சூரியனூா் சந்திரன் பறையடித்தும், தாரை தப்பட்டை அடித்தும் வாக்குகள் சேகரித்தாா். அப்போது அவா் பேசுகையில், திமுக ஆட்சியில் குளித்தலை அரசு மருத்துவமனை மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனைக்கு இணையாக ரூ.50 கோடியில் தரம் உயா்த்தப்பட்டுள்ளது. அய்யா்மலை ரத்தினகிரீஸ்வரா் கோயிலில் பழனி கோயிலுக்கு இணையாக ரோப்காா் வசதி பக்தா்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதேபோல், நிதி பற்றாக்குறையில் நிறைவேற்றப்படாமல் இருக்கும் மருதூா் கதவணை திட்டம் திமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் நிச்சயமாக நிறைவேற்றப்படும் என்றாா் அவா்.
பிரசாரத்தின்போது கிழக்கு ஒன்றிய பொறுப்பாளா் வரகூா் கதிரவன் மற்றும் கூட்டணி கட்சி நிா்வாகிகள் திரளாக பங்கேற்றனா்.
