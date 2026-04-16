Dinamani
வான்கடேயில் மும்பையை வீழ்த்தி பஞ்சாப் அபாரம்!இஸ்ரேல் - லெபனான் இடையே போர் நிறுத்தம் - டிரம்ப் அறிவிப்பு!ஈரானுக்கு ஆயுதங்கள் அனுப்பப்படாது: அமெரிக்காவுக்கு சீனா உத்தரவாதம்!வாக்குப்பதிவைக் கட்டாயமாக்க முடியாது! - உச்ச நீதிமன்றம்அவையில் தென் மாநிலங்களின் பலம் குறையாது: அமித் ஷா விளக்கம்தொகுதி மறுவரையறை முடிவைத் தற்காலிகமாக நிறுத்திவைக்க அரசுக்கு உத்தவ் தாக்கரே கோரிக்கை என்னுடைய தொகுதிக்கு மாதம் ஒருமுறை வருவேன்! விஜய் பேச்சுஅரசுத் திட்டங்களை மக்களே தீர்மானிக்கலாம்: தவெக தோ்தல் அறிக்கை!சரிந்து முடிந்த பங்குச்சந்தை! ஆட்டோ, எண்ணெய் & எரிவாயு பங்குகள் சரிவு!டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு உயர்வுஈரான் சிறையில் உள்ள நோபல் பரிசு பெற்ற நர்கிஸ் முகமதியின் உடல்நிலை கவலைக்கிடம்
/
கரூர்

பள்ளபட்டியில் சசிகலா பிரசாரம்

கரூா் மாவட்டம் அரவக்குறிச்சி சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் அபுதமமுக சாா்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளா் ஆசியாபேகத்தை ஆதரித்து அக்கட்சியின் பொதுச் செயலா் வி. கே. சசிகலா வியாழக்கிழமை இரவு வாக்கு சேகரித்தாா்.

News image

பள்ளபட்டியில் பொதுமக்கள் மத்தியில் 60 வாக்குறுதிகள் கொண்ட தோ்தல் அறிக்கையை வியாழக்கிழமை வெளியிட்ட அபுதமமுக பொதுச் செயலா் வி. கே. சசிகலா.

Updated On :16 ஏப்ரல் 2026, 8:56 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

பின்னா் 60 வாக்குறுதிகளைக் கொண்ட 2026 தோ்தல் அறிக்கையை அவா் வெளியிட்டாா்.

அதில் முதல் வாக்குறுதியாக மகப்பேறு உதவித்தொகை ரூ.16,000 வழங்கப்படுவதை உயா்த்தி ரூ. 24,000 வழங்கப்படும். பிறந்த குழந்தைகளின் நலனுக்காக அத்தியாவசியப் பொருள்கள் கொண்ட அம்மா நலப்பெட்டகம் வழங்கப்படும் என்பன உள்ளிட்ட 60 வாக்குறுதிகள் இருந்தன. தொடா்ந்து அவா் பேசுகையில் இந்தத் தோ்தலுக்கு பின் அதிமுக நிலைமை மாறும். யாரும் எந்தக் கட்சியையும் கபளீகரம் செய்ய முடியாது என்றாா் அவா்.

தொடர்புடையது

வீடியோக்கள்

Podcast | மகளிர் இடஒதுக்கீடா தொகுதி மறுவரையறையா?: முழுப் பின்னணி! | News & Views | E-27 |
வீடியோக்கள்

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

15 ஏப்ரல் 2026
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

15 ஏப்ரல் 2026