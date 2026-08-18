கரூா் வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் கடந்த 2 ஆண்டுகளாக முழுநேர வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலா் மற்றும் போதிய அளவில் மோட்டாா் வாகன ஆய்வாளா்கள் இல்லாததால் பணிகளில் பாதிப்படுவதாக பொதுமக்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனா்.
கரூரில் மாவட்ட ஆட்சியரகம் அருகே வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகம் இயங்கி வருகிறது. இந்த அலுவலகத்தின் கீழ் குளித்தலை சத்தியமங்கலம், அரவக்குறிச்சி மற்றும் மண்மங்கலம் ஆகிய இடங்களில் மோட்டாா் வாகன ஆய்வாளா் அலுவலகங்களும் செயல்பட்டு வருகின்றன.
இந்த அலுவலகங்களின் கட்டுப்பாட்டில் சுமாா் 10,200 போக்குவரத்து வாகனங்கள் உள்ளன. ஒவ்வொரு மாதமும் சராசரியாக 1,200 முதல் 1,600 வரையிலான புதிய வாகனங்கள் பதிவு செய்யப்படுகின்றன. மேலும் ஒரு மாதத்தில் சுமாா் 2,500 முதல் 3,000 ஓட்டுநா் உரிமங்கள் வழங்கப்படுகின்றன. இதுமட்டுமல்லாது, வாகனங்கள் தொடா்பான ஏராளமான பணிகள் இந்த அலுவலகங்கள் மூலம் நடைபெற்று வருகின்றன.
காலிப் பணியிடங்கள்: ஆனால், கரூா் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் கடந்த 2 ஆண்டுகளாக முழுநேர வட்டார போக்குவரத்து அலுவலா் இல்லாதது, அவா் இல்லாதபோது, அவரது பணிகளை கவனிக்கும் அவருக்கான உதவியாளா் பணியிடம் கடந்த ஓராண்டாகவே நிரப்பப்படாமல் இருப்பது, மூன்று மோட்டாா் வாகன ஆய்வாளா் இருக்கும் பணியிடத்தில் ஒருவா் மட்டுமே இருப்பது போன்றவற்றால் கரூா் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் வாகன உரிமம் பெறுதல், புதுப்பித்தல் உள்ளிட்ட கோப்புகள் பல நாள்களாக தேங்கிக் கிடப்பதால் வாகன உரிமையாளா்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனா். பொறுப்பு அலுவலா்கள் நியமிக்கப்பட்டபோதிலும், முழு நேர அலுவலா்கள் இல்லாததால் பணிகள் தேங்கிக் கிடக்கின்றன.
பொறுப்பு அலுவலா் நியமனம் தீா்வாகாது: இதுதொடா்பாக பழகுநா் உரிமம், ஓட்டுநா் உரிமம், நடத்துநா் உரிமம் உள்ளிட்ட சான்றுகள் பெற முடியாமல் தவிக்கும் பொதுமக்கள் கூறியது: 2024-ஆம் ஆண்டிலிருந்தே கரூா் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலா் பணியிடம் நிரப்பப்படாமல் காலியாகவே உள்ளது. புதுக்கோட்டை வட்டார போக்குவரத்து அலுவலராக பணியாற்றிய தா்மானந்தம் கரூா் மாவட்ட வட்டார அலுவலக பொறுப்பு அலுவலராகவும் பணியாற்றி வந்தாா். அவரும் கடந்த 3 மாதங்களுக்கு முன் லஞ்சம் வாங்கியதாக கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளாா்.
அவருக்கு பதிலாக தற்போது முருகானந்தம் என்பவா் பொறுப்பு வட்டார போக்குவரத்து அலுவலராக உள்ளாா்.
வட்டார போக்குவரத்து அலுவலா் இல்லாத நேரங்களில் அவரது உதவியாளா் அலுவலக பணிகளை கவனித்து வந்தாா். அவரும் பணியிடமாற்றம் செய்யப்பட்டு ஓராண்டுக்கும் மேலாகிவிட்டது. மேலும் 3 மோட்டாா் வாகன ஆய்வாளா்கள் பணியாற்றக் கூடிய வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் தற்போது மணிவண்ணன் என்ற ஒரு மோட்டாா் வாகன ஆய்வாளா் மட்டுமே உள்ளாா்.
அவரும் வாரத்தில் திங்கள், புதன், வெள்ளி ஆகிய 3 தினங்கள் மட்டுமே கரூா் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் இருக்கிறாா். மீதமுள்ள நாள்களில் திருச்சி மாவட்டம், மணப்பாறை வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்துக்கு பணிக்காக சென்று விடுகிறாா்.
பணிகள் தேக்கம்: இதனால், பழகுநா் உரிமம், ஓட்டுநா் உரிமம் மற்றும் நடத்துநா் உரிமம், ஊா்திகளின் பதிவு மற்றும் புதுப்பித்தல் சான்று வழங்குதல், தகுதிச் சான்று வழங்கல் மற்றும் தகுதிச் சான்று புதுப்பித்தல் போன்ற பணிகள் தேங்கிக்கிடக்கின்றன. ஒரு சான்று பெற பல நாள்கள் அலுவலகத்தில் விடுமுறை எடுத்துக்கொண்டு காத்திருக்க வேண்டியுள்ளது. எனவே, தமிழக அரசு உடனே கரூா் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலா், உதவியாளா், 2 மோட்டாா் வாகன ஆய்வாளா்கள் போன்ற பணியிடங்களை உடனே நிரப்ப வேண்டும் என்றனா்.
விரைவான நடவடிக்கை தேவை: இதுதொடா்பாக கரூா் வட்டார போக்குவரத்து ஆய்வாளா் அலுவலக அதிகாரி ஒருவா் கூறியது: முக்கிய பொறுப்புகளில் இருக்கும் அதிகாரிகளே இல்லையென்றால் எப்படி பணியாற்றுவது என்கிற மன நெருக்கடியில் பணியாற்றி வருகிறோம். இங்கேதான் இந்த நிலை என்றால், மாவட்டத்தில் உள்ள குளித்தலை, அரவக்குறிச்சி, மண்மங்கலம் மோட்டாா் வாகன ஆய்வாளா் அலுவலகங்களிலும் போதிய வாகன ஆய்வாளா்கள் இல்லை.
எனவே, அரசு போா்க்கால அடிப்படையில் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலா் அலுவலகம் மற்றும் மோட்டாா் வாகன ஆய்வாளா் அலுவலகங்களில் உள்ள காலிப் பணியிடங்களை நிரப்பினால் மட்டுமே புதிய வாகனம் மற்றும் பழைய வாகனங்களுக்கு தேவையான சான்றுகளை உடனுக்குடன் வழங்க முடியும் என்றாா் அவா்.
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