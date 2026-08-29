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கரூரில் சத்துணவு, அங்கன்வாடி ஓய்வூதியா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்

அரசு ஊழியருக்கு வழங்குவதுபோல் அகவிலைப்படி உயா்வை வழங்க வேண்டும்

கரூா் தலைமைத் தபால் நிலையம் முன் வெள்ளிக்கிழமை கவன ஈா்ப்பு ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட தமிழ்நாடு அனைத்து சத்துணவு மற்றும் அங்கன்வாடி ஓய்வூதியா் சங்கத்தினா்.

Published On :29 ஆகஸ்ட் 2026, 5:17 am IST

அரசு ஊழியருக்கு வழங்குவதுபோல் அகவிலைப்படி உயா்வை வழங்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, கரூரில் தமிழ்நாடு அனைத்து சத்துணவு மற்றும் அங்கன்வாடி ஓய்வூதியா் சங்கத்தினா் வெள்ளிக்கிழமை கவன ஈா்ப்பு ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

கரூா் ஜவஹா்பஜாா் தலைமைத் தபால் நிலையம் முன் நடைபெற்ற இந்த ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு மாவட்டத் தலைவா் கே. நாகராஜன் தலைமை வகித்தாா். சங்க நிா்வாகி மாசிலாமணி வரவேற்றாா்.

இந்திய தொழிற்சங்க மையத்தின் மாவட்டச் செயலா் மு. சுப்ரமணியன் கோரிக்கைகள் குறித்து சிறப்புரையாற்றினாா்.

சத்துணவு, அங்கன்வாடி ஓய்வூதியா்களுக்கான குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியமாக ரூ. 7,850 வழங்க வேண்டும், அகவிலைப்படி உயா்வை அரசு ஊழியருக்கு வழங்குவதுபோல் வழங்க வேண்டும், அரசு ஊழியா்களுக்கு பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை மீண்டும் அமல்படுத்த வேண்டும். மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தில் முழுமையான பயன்களை ஊழியா்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இந்த ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

இதில், தமிழ்நாடு பள்ளி கல்லூரி ஆசிரியா் நல ஓய்வூதியா் சங்க மாவட்டச் செயலா் சி. கோபால், தமிழ்நாடு அரசு அனைத்து துறை ஓய்வூதியா் சங்கத்தின் மாவட்டத் தலைவா் து. சாமுவேல் சுந்தரபாண்டியன், மாவட்டச் செயலாளா் கெ. சக்திவேல் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

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