Dinamani
ஈரான் பள்ளி மீது தாக்குதல்: பலி எண்ணிக்கை 148-ஆக உயர்வுகமேனி உயிரிழப்பு: ஈரான் ஊடகம் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்புகமேனி கொல்லப்பட்டார்! டிரம்ப் அறிவிப்பு!காங்கிரஸுக்கு 25 தொகுதிகள், மாநிலங்களவை உறுப்பினா் பதவி? 5 கட்சிகளுக்கு தலா ஒரு தொகுதி!மேற்கு வங்கத்தில் 7.04 கோடி வாக்காளா்கள்! மம்தா தொகுதியில் 47,094 போ் நீக்கம்!அரசுப் பள்ளிகளில் நாளைமுதல் மாணவா் சோ்க்கை மேற்கு வங்கத்தில் 7.04 கோடி வாக்காளா்கள்! மம்தா தொகுதியில் 47,094 போ் நீக்கம்! அஜீத் பவாரின் விமானம் விபத்தில் சிக்கியதற்கு மோசமான வானிலை காரணம்: ஏஏஐபி அறிக்கை வளைகுடா நாடுகளின் தமிழா்களுக்கு உதவ கட்டுப்பாட்டு அறை: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பு
/
கரூர்

முதியவா் தவறவிட்ட 6 பவுன் தங்கச் செயின் மீட்டு ஒப்படைப்பு

கரூரில் முதியவா் தவற விட்ட 6 பவுன் தங்கச் செயினை போலீஸாா் சனிக்கிழமை மீட்டு ஒப்படைத்தனா்.

News image
கரூரில் சனிக்கிழமை மீட்கப்பட்ட தங்கச் செயினை உரிமையாளா் பாலகிருஷ்ணனிடம் ஒப்படைத்த நகர காவல் உதவி ஆய்வாளா் நாகராஜ் தலைமையிலான போலீஸாா்.
Updated On :28 பிப்ரவரி 2026, 7:07 pm

Syndication

கரூரில் முதியவா் தவற விட்ட 6 பவுன் தங்கச் செயினை போலீஸாா் சனிக்கிழமை மீட்டு ஒப்படைத்தனா்.

கரூா் வேலுச்சாமிபுரத்தைச் சோ்ந்தவா் பாலகிருஷ்ணன் (60). இவா் சனிக்கிழமை பிற்பகல் 3.30 மணிக்கு குடும்பச் சூழல் காரணமாக தனது மனைவியின் 6 பவுன் தங்கச் செயினை விற்பனை செய்வதற்காக வடிவேல் நகரில் உள்ள தனியாா் நகை அடகு கடைக்கு சென்று கொண்டிருந்தாா்.

பாலகிருஷ்ணன் போட்டிருந்த பேண்ட் பாக்கெட்டில் ஓட்டை இருந்ததால் தங்கச்செயின் கீழே விழுந்துள்ளது.

இதையறிந்த பாலகிருஷ்ணன் உடனே காவல் கட்டுப்பாட்டு அறை 100-க்கு தகவல் கொடுத்தாா். இதையடுத்து சம்பவ இடத்துக்குச் சென்ற கரூா் நகர காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளா் நாகராஜ் தலைமையிான போலீஸாா் அந்தப் பகுதியில் இருந்த 10-க்கும் மேற்பட்ட சிசிடிவி கேமரா பதிவுகளை ஆய்வு செய்து செய்தனா்.

அப்போது, முதியவா் ஒருவா் கீழே கிடந்த தங்க செயினை எடுத்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து மாலை 6 மணியளவில் அந்த நபரை கண்டறிந்து அவரிடமிருந்து தங்கச் செயினை பெற்று, பாலகிருஷ்ணனிடம் ஒப்படைத்தனா்.

டிரெண்டிங்

திருச்செந்தூா் கடலில் பக்தா் தவறவிட்ட தங்கச் சங்கிலியை மீட்ட தொழிலாளி

திருச்செந்தூா் கடலில் பக்தா் தவறவிட்ட தங்கச் சங்கிலியை மீட்ட தொழிலாளி

சாலையில் கிடந்த 21 பவுன் நகையை மீட்டு காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்த விவசாயி!

சாலையில் கிடந்த 21 பவுன் நகையை மீட்டு காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்த விவசாயி!

மூதாட்டியிடம் 9 பவுன் நகை திருடிய பெண் கைது

மூதாட்டியிடம் 9 பவுன் நகை திருடிய பெண் கைது

மூதாட்டியிடம் நகை பறித்த வழக்கு: நெல்லையைச் சோ்ந்தவா் கைது

மூதாட்டியிடம் நகை பறித்த வழக்கு: நெல்லையைச் சோ்ந்தவா் கைது

வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு