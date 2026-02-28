கரூரில் முதியவா் தவற விட்ட 6 பவுன் தங்கச் செயினை போலீஸாா் சனிக்கிழமை மீட்டு ஒப்படைத்தனா்.
கரூா் வேலுச்சாமிபுரத்தைச் சோ்ந்தவா் பாலகிருஷ்ணன் (60). இவா் சனிக்கிழமை பிற்பகல் 3.30 மணிக்கு குடும்பச் சூழல் காரணமாக தனது மனைவியின் 6 பவுன் தங்கச் செயினை விற்பனை செய்வதற்காக வடிவேல் நகரில் உள்ள தனியாா் நகை அடகு கடைக்கு சென்று கொண்டிருந்தாா்.
பாலகிருஷ்ணன் போட்டிருந்த பேண்ட் பாக்கெட்டில் ஓட்டை இருந்ததால் தங்கச்செயின் கீழே விழுந்துள்ளது.
இதையறிந்த பாலகிருஷ்ணன் உடனே காவல் கட்டுப்பாட்டு அறை 100-க்கு தகவல் கொடுத்தாா். இதையடுத்து சம்பவ இடத்துக்குச் சென்ற கரூா் நகர காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளா் நாகராஜ் தலைமையிான போலீஸாா் அந்தப் பகுதியில் இருந்த 10-க்கும் மேற்பட்ட சிசிடிவி கேமரா பதிவுகளை ஆய்வு செய்து செய்தனா்.
அப்போது, முதியவா் ஒருவா் கீழே கிடந்த தங்க செயினை எடுத்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து மாலை 6 மணியளவில் அந்த நபரை கண்டறிந்து அவரிடமிருந்து தங்கச் செயினை பெற்று, பாலகிருஷ்ணனிடம் ஒப்படைத்தனா்.
