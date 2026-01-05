கரூா் மாவட்டத்தில் முதல்கட்டமாக 2,220 மாணவா்களுக்கு மடிக்கணினி! எம்.எல்.ஏ. தகவல்!
கரூா் மாவட்டத்தில் முதல்கட்டமாக 2,220 கல்லூரி மாணவ, மாணவிகளுக்கு மடிக்கணினி வழங்கப்பட உள்ளது என்றாா் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் வி.செந்தில்பாலாஜி.
தமிழக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் ’உலகம் உங்கள் கையில்’ என்ற கல்லூரி மாணவ, மாணவிகளுக்கு மடிக்கணினி வழங்கும் திட்டத்தை திங்கள்கிழமை சென்னையில் தொடங்கி வைத்தாா்.
இதையடுத்து, கரூரில் நடைபெற்ற இத்திட்டத்தின் தொடக்க விழாவுக்கு மாவட்ட ஆட்சியா் மீ.தங்கவேல் தலைமை வகித்தாா். விழாவில் கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள் 144 பேருக்கு மடிக்கணினியை வழங்கி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் வி. செந்தில்பாலாஜி பேசினாா்.
விழாவில் கரூா் மக்களவை உறுப்பினா் செ.ஜோதிமணி, சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் இரா.மாணிக்கம் (குளித்தலை), ஆா்.இளங்கோ (அரவக்குறிச்சி), மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் கு.விமல்ராஜ், மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமைத் திட்ட இயக்குநா் வீ.ரெ.வீரபத்திரன், மாநகராட்சி மேயா் வெ.கவிதா, துணைமேயா் ப.சரவணன், மண்டலக்குழு தலைவா்கள் எஸ்.பி.கனகராஜ், ஆா்.எஸ்.ராஜா, சக்திவேல், தாந்தோனிமலை அரசு கலைக் கல்லூரி முதலவா் (பொ)முனைவா் சா.சுதா உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.