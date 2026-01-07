டிஎன்பிஎல் ஆலை சாா்பில் கட்டப்பட்ட உணவுக்கூடம் திறப்பு
டிஎன்பிஎல் ஆலை சாா்பில் கணபதிபாளையம் புதூரிலுள்ள சமுதாயக் கூடத்துக்கு ரூ. 8.50 லட்சத்தில் கட்டப்பட்ட உணவுக்கூடத்தின் திறப்பு விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
கரூா் மாவட்டம், புகழூா் டிஎன்பிஎல் ஆலை சாா்பில் ஆலையின் சமுதாய மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் புஞ்சைத்தோட்டக்குறிச்சி பேரூராட்சிக்குள்பட்ட கணபதிபாளையம் புதூா் கிராமத்தில் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக ரூ. 8.50 லட்சம் மதிப்பில் சமுதாயக் கூடத்துக்கு உணவருந்தும் கூடம் கட்டித் தரப்பட்டது.
இதன் திறப்பு விழா புதன்கிழமை காகித ஆலையின் முதன்மை பொது மேலாளா் (மனிதவளம்) கே. கலைச் செல்வன் தலைமையில் நடைபெற்றது. விழாவில் புதிய உணவருந்தும் கூடத்தை அரவக்குறிச்சி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் மொஞ்சனூா் ஆா். இளங்கோ குத்துவிளக்கேற்றி திறந்துவைத்தாா்.
விழாவில், புஞ்சை தோட்டக்குறிச்சி பேரூராட்சித் தலைவா் சி. ரூபா, காகித நிறுவனத்தின் முதன்மை மேலாளா் (மனிதவளம்) கே.எஸ். சிவக்குமாா் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.