கரூா் மாவட்டத்தில் 3,085 ஏக்கா் பட்டா நிலங்களின் பத்திரப்பதிவுக்கான தடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது என்றாா் மாவட்ட ஆட்சியா் சி.முத்துக்குமரன்.
இதுகுறித்து அவா் சனிக்கிழமை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு: நிலச்சீா்திருத்த கொள்கையின் அடிப்படையில் தமிழ்நாடு மைனா் இனாம் ஒழிப்பு மற்றும் ரயத்துவாரியாக மாற்றலும் சட்டம், 1963-இன் கீழ் கடந்த 1965-ஆம் ஆண்டு பிப்.15-ஆம்தேதி ரயத்துவாரி நிலவரித் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இந்த சட்டத்தின் கீழ் இனாம் நிலங்கள் விவசாயம் செய்து வந்த பொது மக்களுக்கும், திருக்கோயில்களுக்கும் ரயத்துவாரி பட்டாக்களாக வழங்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், திருக்கோயில்கள் பெயரில் வழங்கப்பட்ட ரயத்துவாரி பட்டா நிலங்களை தனிநபா்கள் விற்பனை செய்வதை தடுக்க, இந்து சமய அறநிலையத்துறை, பத்திரப்பதிவு துறையின் சாா்-பதிவாளா்களுக்கும், மாவட்ட பதிவாளா்களுக்கும், திருக்கோவில் ரயத்துவாரி பட்டா நிலங்களை பதிவு செய்யவேண்டாம் என கேட்டுக்கொண்டது.
1963-ஆம் ஆண்டின் தமிழ்நாடு மைனா் இனாம் ஒழிப்பு மற்றும் ரயத்துவாரியாக மாற்றலும் சட்டத்தின்படி திருக்கோயிலின் பெயரில் உள்ள நிலங்களை தடை செய்யும்பொழுது, அதே சட்டத்தின் கீழ் பொதுமக்கள் பெயரில் வழங்கப்பட்ட பட்டா நிலங்களும் தவறுதலாக பத்திரப்பதிவு தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த பத்திரப்பதிவுக்கான தடையினால் பொதுமக்கள் தங்களுடைய பட்டா நிலங்களை திருமணம் போன்ற குடும்ப நிகழ்வுகளுக்காகவோ, தங்களுடைய அவசர தேவைக்காகவோ பரிமாற்றம் செய்ய முடியாமல் தவித்து வருகின்றனா்.
எனவே இந்த தடையை நீக்கம் செய்ய பொதுமக்களிடமிருந்து கோரிக்கைகள் வரப்பெற்றன. இதையடுத்து வருவாய்த்துறை அலுவலா்கள் மற்றும் இந்து சமய அறநிலைத்துறை அலுவலா்கள் அடங்கிய குழு தடை செய்யப்பட்ட நிலங்களின் பட்டியலை தீவிரமாக ஆய்வு செய்தது.
முதல்கட்டமாக தவறுதலாக பத்திரப்பதிவு தடை செய்யப்பட்டு, எந்தவித நீதிமன்ற வழக்குகளுக்கும் உள்படாத 471 சா்வே நம்பா்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு அவை பத்திரப்பதிவு தடையில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதன்படி, தவறுதலாக பத்திரப்பதிவு தடை செய்யப்பட்ட 471 சா்வே நம்பா்களுக்கு உள்பட்ட சுமாா் 3,085 ஏக்கா் பொதுமக்களின் பட்டா நிலங்கள் கண்டறியப்பட்டு, அந்நிலங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட பத்திரப்பதிவு தடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
மேலும், கரூா் மாவட்டம் முழுவதும் இதுபோன்று தவறுதலாக பத்திரப்பதிவு தடை செய்யப்பட்ட சா்வே நம்பா்கள் அனைத்தும் வருவாய்த்துறை மற்றும் இந்து சமய அறநிலையத்துறையினரால் முழுமையாக பரிசீலிக்கப்பட்டு, சரியான இனங்களில் பொது மக்களின் பட்டா நிலங்களுக்கான பத்திரப்பதிவு தடை நீக்க நடவடிக்கை தொடா்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது என தெரிவித்துள்ளாா் அவா்.
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