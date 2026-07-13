கரூரில் பேருந்துகளுக்கு கூண்டு கட்டும் நிறுவனத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் 3 பேருந்துகள், 1 மினி வேன் உள்பட ரூ.1 கோடி மதிப்பிலான பொருள்கள் எரிந்து சேதமடைந்தன.
கரூா் கோவைச்சாலையில் உள்ள கோவிந்தம்பாளையத்தில் செந்தில்குமாா் என்பவா் பேருந்துகளுக்கு கூண்டு கட்டும் நிறுவனம் நடத்தி வருகிறாா். இந்த நிறுவனத்தில் கிடந்த குப்பைகளுக்கு நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய ஊழியா் ஒருவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை தீ வைத்துள்ளாா்.
அப்போது காற்றின் வேகம் காரணமாக அங்கு கூண்டு கட்டுவதற்காக நிறுத்தப்பட்டிருந்த 3 பழைய பேருந்துகளில் தீப்பிடித்தது. இதுகுறித்து தகவலறிந்த கரூா் தீயணைப்பு நிலைய மாவட்ட உதவி அலுவலா்கள் திருமுருகன், கோமதி தலைமையில் 25 தீயணைப்பு வீரா்கள் வந்து தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனா்.
மேலும், புகழூா், அரவக்குறிச்சி பகுதியில் உள்ள தீயணைப்பு நிலையங்களில் இருந்தும் கூடுதலாக தலா ஒரு தீயணைப்பு வாகனங்கள் வரவழைக்கப்பட்டு தீயை அணைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனா். சுமாா் 3 மணி நேரம் போராடி தீயை அணைத்தனா்.
இந்த தீ விபத்தில் 3 பேருந்துகள், ஒரு மினி வேன் மற்றும் பேருந்துக்கு கூண்டு கட்ட வைக்கப்பட்டிருந்த பொருள்கள் என சுமாா் ரூ. 1 கோடி மதிப்பிலான பொருள்கள் எரிந்து சேதமடைந்தன.
இந்த விபத்து குறித்து கரூா் நகர போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.
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