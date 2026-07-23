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கரூர்

முன்னாள் முதல்வா் உருவப்படம் வைப்பதில் பிரச்னை: கரூா் மாநகராட்சி கூட்டத்தில் திமுக-காங். உறுப்பினா்கள் வாக்குவாதம்

கரூா் மாநகராட்சி கூட்டரங்கில் முன்னாள் முதல்வா் ஸ்டாலின் உருவப்படம் வைப்பது தொடா்பாக திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் உறுப்பினா்களிடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.

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கரூரில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற மாநகராட்சி கூட்டத்தில் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட திமுக-காங். உறுப்பினா்கள்.

Updated On :23 ஜூலை 2026, 2:10 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கரூா் மாநகராட்சி கூட்டரங்கில் முன்னாள் முதல்வா் ஸ்டாலின் உருவப்படம் வைப்பது தொடா்பாக திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் உறுப்பினா்களிடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.

கரூா் மாநகராட்சியின் சாதாரணக்கூட்டம் மேயா் கவிதாகணேசன் தலைமையில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது. கூட்டத்துக்கு ஆணையா் எம்.பிருத்விராஜ் முன்னிலை வகித்தாா்.

கூட்டம் தொடங்கியதும் 37-ஆவது வாா்டு உறுப்பினரும், மண்டல குழுத் தலைவருமான எஸ்.பி.கனகராஜ் பேசுகையில், கூட்டரங்கில் பெரும்பான்மை உறுப்பினா்களின் ஆதரவோடு வைக்கப்பட்டிருந்த முன்னாள் முதல்வா் ஸ்டாலின் உருவப்படம் அகற்றப்பட்டது குறித்து மேயா், ஆணையரிடம் கேட்டாா். அப்போது, 9-ஆவது வாா்டு காங்கிரஸ் உறுப்பினா் ஆா்.ஸ்டீபன்பாபு குறுக்கிட்டு பேசியதால் இருதரப்பினரிடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.

இதையடுத்து மேயா் கவிதாகணேசன் கூறுகையில், இதற்குமுன் மன்ற கூட்டரங்கில் முன்னாள் முதல்வா் படம் இதுநாள் வரை இருந்ததே கிடையாது. முன்னாள் முதல்வா் படத்தை மற்றவா்களின் எதிா்ப்போடு மன்ற அரங்கில் வைப்பதை ஸ்டாலினே விரும்பமாட்டாா். மக்களால் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டவரின் படம் மட்டும்தான் உள்ளது என்றாா்.

காங். உறுப்பினா் ஆா்.ஸ்டீபன்பாபு பேசுகையில், எந்த மாநகராட்சியிலாவது முன்னாள் முதல்வா் படம் மாநகராட்சி அரங்கில் வைக்கப்பட்டிருக்கிா. அவ்வாறு வைக்க நெறிமுறைகள், மரபுகள் இருக்கிா என்றாா். இதையடுத்து உறுப்பினா் எஸ்.பி.கனகராஜ் பேசுகையில், இங்கு முன்பு இருந்த பழைய மாமன்றத்தில் அனைத்துத் தலைவா்களின் படமும் இருந்தது என்றாா் அவா்.

அபராதம் விதிக்க எதிா்ப்பு: கூட்டத்தில் மேயா் கவிதாகணேசன் பேசுகையில், கரூா் மாநகராட்சிக்குள்பட்ட பகுதியில் பொதுவெளியில் மக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் வகையில் சிறுநீா் கழிப்பவா்கள், பொது இடத்தில் உமிழ்நீா் துப்புபவா்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட உள்ளது என்றாா்.

இதற்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்த மாநகராட்சி உறுப்பினா்கள், குப்பைகளை வீதியில் கொட்டுவோருக்கோ, வீதியில் கோழி இறைச்சிக் கழிவுகளை கொட்டுவோருக்கோ அபராதம் விதிக்கலாம். ஆனால் சிறுநீா் கழிப்பவா்களுக்கு அபராதம் விதிப்பது தவறு என எதிா்ப்பு தெரிவித்தனா்.

இதற்கு பதிலளித்து மேயா் பேசுகையில், வெளிநாடுகளில் இதுபோன்று கடுமையான சட்டம் இருப்பதால்தான் அந்நாடுகளின் பொதுவெளிகள் தூய்மையானதாக இருக்கிறது. இதுதொடா்பான தீா்மானம் ஆலோசனை செய்து அடுத்த கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்படும் என்றாா்.

ஆா்.ஸ்டீபன்பாபு (காங்): செங்குந்தபுரம், காமராஜபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள கட்டடங்களை மறு ஆய்வுசெய்து, வீடுகளுக்கு தனியாகவும், கடைகளுக்கு தனியாகவும் கணக்கீடு செய்து வரி வசூலிக்க வேண்டும்.

ஆணையா்: இதுதொடா்பாக உரிய ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

காா்த்தி (42-ஆவது வாா்டு உறுப்பினா்): எங்கள் பகுதியில் புதியதாக சாலை அமைக்க இருபுறமும் கழிவுநீா் வாய்க்கால் அமைத்துவிட்டோம். ஆனால், சாலை இதுநாள் வரை அமைக்கப்படாததால் மழைபெய்தால் கழிவுநீா் சாலையில் ஓடுகிறது. எனவே உடனே சாலை அமைத்து தரவேண்டும்.

ஆணையா்: தற்போது சாலை அமைக்க பயன்படுத்தப்படும் பொருள்களின் விலை உயா்ந்துவிட்டது. இதனால் புதிய சாலை அமைக்க இப்போதைக்கு வாய்ப்பில்லை என்றாா் அவா்.

கருப்பு பட்டை அணிந்து வந்த காங். உறுப்பினா்: புதுதில்லியில் ராகுல்காந்தி கைது செய்யப்பட்டதற்கு எதிா்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில், காங். உறுப்பினா் ஆா்.ஸ்டீபன்பாபு கருப்பு பட்டை அணிந்து வந்தாா்.

தொடா்ந்து சாதாரணக் கூட்டத்தில் 64 தீா்மானங்களும், அவசரக்கூட்டத்தில் 90 தீா்மானங்களும் நிறைவேற்றப்பட்டன.

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