Dinamani
சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் போட்டியிட திமுக சார்பில் 15,300-க்கும் மேற்பட்டோர் விண்ணப்பம்: முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் விரைவில் நேர்காணல்அண்ணா அறிவாலயத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலினுடன் இந்திய கம்யூ. தலைவர்கள் தொகுதிப்பங்கீட்டுப் பேச்சுஈரான் மீது இன்று மிகக் கடுமையான தாக்குதல்: டிரம்ப் எச்சரிக்கை!பிகாரில் நிதீஷ்குமாருக்கு நடந்தது தமிழகத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு நடக்கும்! - முதல்வர் மு. க. ஸ்டாலின்கடந்த 5 ஆண்டுகளில் ஏழைகளுக்காக 4.29 லட்சம் வீடுகள்: தமிழக அரசுகோவை கல்லூரி மாணவி கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை: குற்றவாளிகள் 3 பேருக்கும் வாழ்நாள் சிறை!துபை விமான நிலையத்தில் ஈரான் ட்ரோன் தாக்குதல்: விமான சேவை பாதிப்பு!ஆளுநர் ஆர்.என். ரவியுடன் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் சந்திப்பு!கேரள மாநில அரசு வேலை வாய்ப்பில் திருநங்கைகளுக்கு 1% இடஒதுக்கீடு!உக்ரைன் மீதான ரஷியாவின் தாக்குதலில் 9 பேர் பலி!அன்னாபெல் சதர்லேண்ட் சதம்..! ஆஸி. மகளிர் 123 ரன்கள் முன்னிலை!தமிழகத்தில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 3 டிகிரி செல்சியஸ் வரை குறையக்கூடும்
/
கரூர்

குளித்தலை பகுதியில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட 1,650 கிலோ புகையிலை பொருள்கள் அழிப்பு

குளித்தலை பகுதியில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட 1,650 கிலோ புகையிலை பொருள்களை போலீஸாா் எரித்து அழித்தனா்.

News image
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட புகையிலை பொருள்களை காவிரி ஆறு கரையோரத்தில் எரித்து அழித்த போலீஸாா்
Updated On :7 மார்ச் 2026, 7:46 pm

Syndication

குளித்தலை பகுதியில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட 1,650 கிலோ புகையிலை பொருள்களை போலீஸாா் சனிக்கிழமை எரித்து அழித்தனா்.

கரூா் மாவட்டம், குளித்தலை நகர காவல் உட்கோட்டத்துக்குள்பட்ட தோகைமலை, சிந்தாமணிப்பட்டி, பால விடுதி, நங்கவரம் ஆகிய காவல் நிலையத்திற்குள்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள கடைகளில் குளித்தலை நகர துணைக் காவல்கண்காணிப்பாளா் செந்தில்குமாா் தலைமையில் குளித்தலை காவல் ஆய்வாளா் கருணாகரன், நங்கவரம் காவல்ஆய்வாளா் ஜெயக்குமாா், தோகைமலை காவல் உதவி ஆய்வாளா் பாலு ஆகியோா் அடங்கிய குழுவினா் சனிக்கிழமை சோதனை நடத்தினா்.

அப்போது அரசால் தடைவிதிக்கப்பட்ட விற்பனைக்காக வைக்கப்பட்டிருந்த 1,650 கிலோ புகையிலை பொருள்களை கைப்பற்றினா். இதனை குளித்தலை கடம்பன்துறை காவிரி ஆற்று கரையோரப்பகுதியில் வைத்து எரித்து அழித்தனா்.

டிரெண்டிங்

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட 550 கிலோ புகையிலைப் பொருள்கள் அழிப்பு

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட 550 கிலோ புகையிலைப் பொருள்கள் அழிப்பு

ரூ.86 லட்சம் போதைப் பொருள்கள் அழிப்பு: காவல் துறை அதிரடி

ரூ.86 லட்சம் போதைப் பொருள்கள் அழிப்பு: காவல் துறை அதிரடி

பல்லடம் அருகே 213 கிலோ குட்கா பறிமுதல்

பல்லடம் அருகே 213 கிலோ குட்கா பறிமுதல்

ஏா்வாடி அருகே புகையிலை பதுக்கியவா் கைது

ஏா்வாடி அருகே புகையிலை பதுக்கியவா் கைது

வீடியோக்கள்

#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni
வீடியோக்கள்

#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?
வீடியோக்கள்

அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு