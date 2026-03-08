Dinamani
கரூர்

பெண்கள் மீதான பாலியல் வன்முறைகளை தடுக்க பாதுகாப்பு குழுக்கள் அமைக்க வலியுறுத்தல்

News image
பாலியல் வன்கொடுமை- சித்திரிப்பு
Updated On :8 மார்ச் 2026, 7:42 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

பெண்கள், சிறுமிகள் மீதான பாலியல் வன்முறைகளை தடுக்க பாதுகாப்பு குழுக்கள் அமைக்கப்பட வேண்டும் என சுவாதி பெண்கள் இயக்கம் வலியுறுத்தியுள்ளது.

உலக பெண்கள் தினத்தை முன்னிட்டு, கரூரில் சுவாதி பெண்கள் இயக்கம் சாா்பில், பெண்கள், சிறுமிகளின் உரிமை நீதிக்கான நடவடிக்கைகள் குறித்த கருத்துப்பட்டறை ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வுக்கு சுவாதி பெண்கள் இயக்கத் தலைவா் பி. இளவரசி தலைமை வகித்தாா். செயலாளா் கிறிஸ்டினா சாமி பெண்கள் பாதுகாப்பு குறித்து பேசினாா்.

தொடா்ந்து கூட்டத்தில் தீா்மானங்களை துணைத் தலைவா் ஏ.பாக்கியம் வாசித்தாா். இதில் பெண்கள், சிறுமிகள் மீதான வன்முறைகளை தடுக்க அனைத்து இடங்களிலும் பெண்கள் அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் அங்கம் வகிக்கும் பெண்கள் பாதுகாப்புக் குழு அமைக்க வேண்டும். ஜாதி-மத மறுப்பு திருமணம் செய்யும் தம்பதியை பாதுகாக்க, தனிச்சட்டம் இயற்ற வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

நிகழ்வில், பெண்ணுரிமை ஆா்வலா் சாலைசெல்வம் கருத்துரையாற்றினாா்.

முன்னதாக, துணைச் செயலாளா் ஆா். ஜானகி வரவேற்றாா். பொருளாளா் ஆா். மஞ்சுளா நன்றி கூறினாா். நிகழ்ச்சியில் பெண்கள் திரளாக பங்கேற்றனா்.

