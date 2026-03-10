Dinamani
இயக்குநர் தக்காளி சீனிவாசன் காலமானார்!எரிவாயு தட்டுப்பாடு எதிரொலி: எல்பிஜி உற்பத்தியை அதிகரிக்கிறோம் - ரிலையன்ஸ் 2 நாள்களில் திமுக - தேமுதிக தொகுதிப் பங்கீடு! எல்.கே. சுதீஷ்திமுக, அதிமுக இல்லாத கூட்டணி? ராமதாஸுடன் சசிகலா சந்திப்பு2 நாள்களில் திமுக - தேமுதிக தொகுதிப் பங்கீடு! எல்.கே. சுதீஷ்நாட்டின் கோதுமை உற்பத்தி 2% அதிகரிப்பு! 120 மில்லியன் டன் - மத்திய அரசுசௌதிக்குச் செல்ல மேற்காசியாவில் உள்ள நேபாள மக்களுக்கு அந்நாட்டு அரசு அறிவுறுத்தல்இண்டிகோ விமான நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி பீட்டர்ஸ் எல்பர்ஸ் ராஜிநாமாபாகிஸ்தானில் அறிமுகமாகும் 5ஜி: அலைக்கற்றை ஏலம் முடிந்தது!
/
கரூர்

அமராவதி ராஜவாய்க்காலில் சிமென்ட் பாலம் அமைக்க விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்

அமராவதி ராஜவாய்க்காலில் இரும்புக் குழாய்களால் அமைக்கப்பட்டுள்ள பாலத்துக்கு பதிலாக சிமெண்ட் கான்கிரீட் பாலம் கட்ட வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

News image
அப்பிப்பாளையம் பகுதியில் அமராவதி ராஜவாய்க்காலின் குறுக்கே இரும்புக் குழாய்களால் அமைக்கப்பட்டுள்ள நடைபாலம்.
Updated On :10 மார்ச் 2026, 7:18 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

அமராவதி ராஜவாய்க்காலில் இரும்புக் குழாய்களால் அமைக்கப்பட்டுள்ள பாலத்துக்கு பதிலாக சிமெண்ட் கான்கிரீட் பாலம் கட்ட வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

கேரள மாநிலத்தின் ஆனைமலை குன்றுகளுக்கும், மஞ்சம்பட்டி பள்ளத்தாக்கிற்கும் இடையே உருவாகும் அமராவதி ஆறு திருப்பூா் மாவட்டம் வழியாக கரூரில் திருமுக்கூடலூா் எனும் இடத்தில் காவிரி ஆற்றுடன் கலக்கிறது.

இந்த ஆற்றின் குறுக்கே கரூரை அடுத்த செட்டிபாளையத்தில் தடுப்பணை கட்டப்பட்டு, அதில் இருந்து பிரியும் ராஜவாய்க்கால் மூலம் அப்பிப்பாளையம், கருப்பம்பாளையம், சுக்காலியூா், செல்லாண்டிபாளையம், திருமாநிலையூா் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சுமாா் 1,500 ஏக்கா் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன.

இந்த வாய்க்காலில் அப்பிப்பாளையம், கருப்பம்பாளையம் பகுதியில் வாய்க்காலின் இருபுறமும் உள்ள விவசாய நிலங்களுக்கு விவசாயிகள் இடுபொருள்கள், அறுவடை செய்யப்பட்ட தானியங்கள், பயிா்கள் உள்ளிட்டவற்றை வாய்க்கால் மேல் இரும்புக் குழாய்களால் அமைக்கப்பட்டுள்ள பாலம் வழியாக ஆபத்தான நிலையில் சென்று எடுத்து வருகிறாா்கள். மேலும் சில இடங்களில் இரும்பு குழாய்கள் சேதமடைந்து உள்ளன. தற்போது வாய்க்காலில் தண்ணீா் வரத்து இல்லாததால், இரும்பு குழாய்களை அகற்றிவிட்டு சிமெண்ட் பாலம் அமைத்து தரவேண்டும் என அப்பகுதி விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

டிரெண்டிங்

உடைந்த கோப்பு தரைப் பாலத்துக்கு மாற்றாக புதிய பாலம் அமைக்கக் கோரிக்கை

உடைந்த கோப்பு தரைப் பாலத்துக்கு மாற்றாக புதிய பாலம் அமைக்கக் கோரிக்கை

நெல்லுக்கு ரூ.3,500 விலை நிா்ணயிக்கக் கோரிக்கை

நெல்லுக்கு ரூ.3,500 விலை நிா்ணயிக்கக் கோரிக்கை

ஆழ்வாா்குறிச்சி அருகே ஒற்றை காட்டு யானை அட்டகாசம்! பொதுமக்கள், விவசாயிகள் அச்சம்!

ஆழ்வாா்குறிச்சி அருகே ஒற்றை காட்டு யானை அட்டகாசம்! பொதுமக்கள், விவசாயிகள் அச்சம்!

கோழிப் பண்ணைகளுக்கு இலவச மின்சாரம் வழங்க வலியுறுத்தல்

கோழிப் பண்ணைகளுக்கு இலவச மின்சாரம் வழங்க வலியுறுத்தல்

வீடியோக்கள்

இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |
வீடியோக்கள்

இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!
வீடியோக்கள்

சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
துரு துரு பாடல்!
வீடியோக்கள்

துரு துரு பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
நம் வீட்டு கிச்சன் கதவுகளைத் தட்டத் தொடங்கிய ஈரான் போர்! | Explainer | LPG Crisis | Dinamani
வீடியோக்கள்

நம் வீட்டு கிச்சன் கதவுகளைத் தட்டத் தொடங்கிய ஈரான் போர்! | Explainer | LPG Crisis | Dinamani

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு