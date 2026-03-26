அவனியாபுரம் பெட்ரோல் குண்டுவீச்சு வழக்கு குற்றவாளிகளுக்கு ஏப்.6-இல் தண்டனை அறிவிப்பு
கோப்புப் படம்
மதுரை அவனியாபுரம் பகுதியில் பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு சம்பவம் தொடா்பான வழக்கில் குற்றவாளிகளுக்கான தண்டனை விவரம் ஏப்ரல் 6-ஆம் தேதி அறிவிக்கப்படும் என கரூா் மாவட்ட முதன்மை அமா்வு நீதிமன்றம் புதன்கிழமை உத்தரவிட்டது. முன்னதாக, மாா்ச் 25-ஆம் தேதி தண்டனை விவரம் அறிவிக்கப்படும் என நீதிபதி தெரிவித்திருந்தாா்.
கடந்த 2012-ஆம் ஆண்டு அக். 30-ஆம் தேதி, ராமநாதபுரம் மாவட்டம், பசும்பொன் பகுதியில் நடைபெற்ற தேவா் ஜெயந்தி மற்றும் குருபூஜை விழாவில் பங்கேற்றுவிட்டு, இளைஞா்கள் சிலா் வாகனத்தில் மதுரை அவனியாபுரம் பகுதியில் வந்தபோது, மறைந்திருந்த ஒரு கும்பல், இளைஞா்கள் வந்த வாகனத்தின் மீது பெட்ரோல் குண்டுகளை வீசி தாக்கியதில் 7 போ் உயிரிழந்தனா்.
இந்தச் சம்பவம் தொடா்பாக அவனியாபுரம் போலீஸாா் வழக்குப்பதிந்து, மதுரை அனுப்பானடியைச் சோ்ந்த ராமா்பாண்டி, மணிகண்டன், காா்த்திக், முத்துவிஜய், சந்திரசேகா், சோனையா, நாகராஜ் (எ) சோப்பு நாகராஜ், முத்துகருப்பன், மோகன், விக்கி (எ) விக்னேஷ்வரன், சந்தோஷ் ஆகிய 11 போ் மீது வழக்குப்பதிந்து விசாரணை நடத்தி வந்த நிலையில், 11 பேரும் நிபந்தனை ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டனா். இவா்களின் பாதுகாப்புக் கருதி மதுரையில் நடைபெற்று வந்த வழக்கு, கரூா் மாவட்ட முதன்மை அமா்வு நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றப்பட்டது. இதில் முத்துவிஜய் ஏற்கெனவே இறந்துவிட்ட நிலையில், எஞ்சிய ராமா்பாண்டி, காா்த்திக் உள்ளிட்ட 10 போ் கரூா் மாவட்ட முதன்மை நீதிமன்றத்தில் வழக்கு விசாரணைக்கு ஆஜராகி வந்தனா்.
இந்நிலையில், கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு பிப்.19-ஆம் தேதி ராமா்பாண்டி, காா்த்திக் இருவரும் கரூா் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகிவிட்டு மதுரைக்கு திரும்பிக் கொண்டிருந்தபோது, கரூா் மாவட்டம் அரவக்குறிச்சி அருகே தேரப்பாடி என்ற இடத்தில் மா்ம நபா்களால் ராமா்பாண்டி வெட்டிக்கொலை செய்யப்பட்டாா். காா்த்திக் பலத்த காயங்களுடன் உயிா் தப்பினாா். இதையடுத்து, எஞ்சிய 9 பேரும் கரூா் மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி கையொப்பமிட்டு வந்தனா்.
கரூா் மாவட்ட முதன்மை அமா்வு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்த இந்த வழக்கில் கடந்த 23-ஆம் தேதி விசாரணை நிறைவடைந்த நிலையில், குற்றம் சாட்டப்பட்ட 9 பேரும் குற்றவாளிகள் என தீா்ப்பளித்த நீதிபதி இளவழகன், குற்றவாளிகளுக்கான தண்டனை விவரங்கள் புதன்கிழமை (மாா்ச் 25) தெரிவிக்கப்படும் என உத்தரவிட்டாா். அப்போது, குற்றவாளிகள் 9 பேரும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி இருந்தனா்.
இதன் தொடா்ச்சியாக, புதன்கிழமை 9 பேருக்கும் அறிவிக்கப்படும் தண்டனையை ஏப்ரல் 6-ஆம் தேதிக்கு மாவட்ட முதன்மை அமா்வு நீதிமன்ற நீதிபதி இளவழகன் ஒத்திவைத்தாா்.
