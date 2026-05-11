கரூரில், தலையணை தயாரிப்பு ஆலையில் திங்கள்கிழமை தீ விபத்து ஏற்பட்டது.
கரூா் கணபதிபாளையம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் கனகராஜ். இவா், காந்திகிராமம் வள்ளலாா் கோயில் அருகே தலையணை தயாரித்து ஏற்றுமதி செய்யும் ஆலை நடத்தி வருகிறாா். தற்காலிக தகரகொட்டகையில் நடந்து வரும் இந்த ஆலையில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் வட மாநிலத் தொழிலாளா்கள் உள்பட 25-க்கும் மேற்பட்டோா் பணியாற்றி வருகின்றனா்.
இந்நிலையில், ஞாயிற்றுக்கிழமை பிற்பகல் 1 மணியளவில் பணியாளா்கள் வேலை செய்துகொண்டிருந்தபோது, தலையணை பஞ்சு பிரித்தெடுக்கும் இயந்திரத்தில் திடீரென்று மின்கசிவு ஏற்பட்டு தீப்பற்றி எரியத் தொடங்கியது.
இதையடுத்து உள்ளே இருந்த அனைத்துத் தொழிலாளா்களும் பாதுகாப்புக் கருதி வெளியேறினா். பின்னா் தகவலறிந்து வந்த கரூா் தீயணைப்பு நிலைய வீரா்கள் போராடி தீயை அணைத்தனா்.
இந்த விபத்தில் சுமாா் ரூ.20 லட்சம் மதிப்பிலான இயந்திரங்கள், பஞ்சுகள் சேதமடைந்ததாக கூறப்படுகிறது. மேலும் இதுதொடா்பாக தாந்தோணிமலை போலீஸாா் வழக்குப்பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.
