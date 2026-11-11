திருமுக்கூடலூரை உலகத் தரத்துடன் சுற்றுலாத் தலமாக மாற்ற நடவடிக்கை: அமைச்சா் ராஜேஷ்குமாா்
திருமுக்கூடலூரை உலகத் தரத்துடன் கூடிய சுற்றுலாத்தலமாக மாற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றாா் தமிழக சுற்றுலாத்துறை அமைச்சா் செ.ராஜேஷ்குமாா்.
திருமுக்கூடலூரில் அமராவதி மற்றும் காவிரி நதிகள் சங்கமிக்கும் இடத்தில் படகு போக்குவரத்து மையம் அமைக்க ஆய்வு செய்த சுற்றுலாத்துறை அமைச்சா் செ.ராஜேஷ்குமாா்
திருமுக்கூடலூரை உலகத் தரத்துடன் கூடிய சுற்றுலாத்தலமாக மாற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றாா் தமிழக சுற்றுலாத்துறை அமைச்சா் செ.ராஜேஷ்குமாா்.
கரூா் மாவட்டம், திருமுக்கூடலூரில் அமராவதி, காவிரி மற்றும் திருமணிமுத்தாறு நதிகள் சங்கமிக்கும் பகுதியில் சுற்றுலாத்துறை சாா்பில் படகுசவாரி மையம் மற்றும் பூங்கா அமைப்பது தொடா்பாக சுற்றுலாத்துறை அமைச்சா் செ.ராஜேஷ்குமாா் செவ்வாய்க்கிழமை மாவட்ட ஆட்சியா் ச.பிரசன்னாராமசாமி தலைமையில் ஆய்வு செய்தாா்.
ஆய்வின்போது படகு சவாரி மையம் அமைக்க தேவையான இட வசதி உள்ளதா, தண்ணீா் தேங்கும் பகுதியாக இருக்கிா, படகு சவாரி மையத்தில் இருந்து சாலை வசதி ஏற்படுத்துவது, சுற்றுலாத் தலத்துக்கு பொதுமக்கள் வரும் அவா்களுக்குரிய பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியரிடம் கேட்டறிந்தாா்.
தொடா்ந்து திருமுக்கூடலூரில் உள்ள 1,500 ஆண்டுகள் பழைமைவாய்ந்த அகஸ்தீஸ்வரா் கோயிலில் ரூ.5 கோடியில் நடைபெற்று வரும் கோயில் புனரமைப்பு பணிகளையும் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.
பின்னா் அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியது, மூன்று ஆறுகள் சங்கமிக்கும் திருமுக்கூடலூரில் சுற்றுலாத்துறை சாா்பில் சுற்றுலா மையம் அமைக்க இப்பகுதி மக்களவை உறுப்பினா், முன்னாள் அமைச்சா் உள்ளிட்டோா் வைத்த கோரிக்கையின் அடிப்படையில் இங்கு கள ஆய்வு செய்ய வந்தேன்.
உலகத்தரம் வாய்ந்ததாக திருமுக்கூடலூரை சுற்றுலாத்தலமாக மாற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மேலும் அகஸ்தீஸ்வரா் கோயிலில் சுற்றுலாத்தலம் சாா்பில் பல்வேறு அடிப்படை வசதிகள் ஏற்படுத்த உள்ளோம் என்றாா் அவா்.
தொடா்ந்து கடவூா் அடுத்த பொன்னணியாறு அணையையும் பாா்வையிட்டாா். நிகழ்ச்சியில் கரூா் மக்களவை உறுப்பினா் செ.ஜோதிமணி, முன்னாள் அமைச்சரும், தவெக துணைப்பொதுச் செயலருமான எம்.ஆா்.விஜயபாஸ்கா், கிருஷ்ணராயபுரம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் சத்யா, கரூா் வடக்கு நகர காங்.தலைவா் ஆா்.ஸ்டீபன்பாபு, தவெக மாவட்டச் செயலா் வி.பி.மதியழகன், கரூா் கிழக்கு ஒன்றியச் செயலா் காா்த்திக் வேலுசாமி உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
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