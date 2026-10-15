திறக்கப்படாத அறுவை சிகிச்சை மையம்: அமைச்சா் ஆய்வு
ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் 3 ஆண்டுகளாக திறக்கப்படாமல் உள்ள ஒருங்கிணைந்த அறுவைச் சிகிச்சை மையத்தை மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சா் கே.ஜி.அருண்ராஜ் ஆய்வு செய்தாா்.
ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் 3 ஆண்டுகளாக திறக்கப்படாமல் உள்ள ஒருங்கிணைந்த அறுவைச் சிகிச்சை மையத்தை மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சா் கே.ஜி.அருண்ராஜ் ஆய்வு செய்தாா்.
ராமநாதபுரத்தில் கடந்த 2023 -ஆம் ஆண்டு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை தொடங்கப்பட்டது. இதில் 5 -ஆவது தளத்தில் ஒருங்கிணைந்த அறுவை சிகிச்சை மையம் கட்டப்பட்டது. இந்த மையத்தில் மழைக் காலத்தில் மழைநீா் புகுந்த நிலையில், அறுவைச் சிகிச்சை மையம் அமைக்க ஒப்புதல் வழங்கப்படவில்லை. இதனால், கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக இந்த மையம் திறக்கப்படாமல் இருந்து வருகிறது.
இந்த நிலையில், மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு வந்த மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சா் கே.ஜி.அருண்ராஜ் அறுவைச் சிகிச்ைசை மையத்தை ஆய்வு செய்தாா். மேலும், மாவட்ட பொறுப்பு அமைச்சா் பெ.மதன்ராஜா, மாவட்ட ஆட்சியா் மா.சிவகுரு பிரபாகரன் ஆகியோரிடம் இந்த மையத்தை விரைந்து பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டாா்.
இதே போன்று உள்நோயாளிகள்,பொதுமக்கள் பயன்படுத்தும் கழிவறைகளை ஆய்வு செய்ததுடன் அவற்றை தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனை முதன்மையரிடம் கேட்டுக்கொண்டாா்.
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