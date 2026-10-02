கரூரில் காந்தி சிலையை சீரமைக்கக் கோரிக்கை
கரூரில் கண்டுகொள்ளப்படாத காந்தி சிலையுடன் கூடிய மண்டபத்தைச் சீரமைக்க சமூகநல ஆா்வலா்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
கரூா் தாந்தோன்றிமலை பேருந்து நிறுத்தம் அருகே சிதிலமடைந்த நிலையில் காந்திசிலையுடன் கூடிய மண்டபம்.
கரூரில் கண்டுகொள்ளப்படாத காந்தி சிலையுடன் கூடிய மண்டபத்தைச் சீரமைக்க சமூகநல ஆா்வலா்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
கரூா் தாந்தோன்றிமலை பேருந்து நிறுத்தம் அருகேயுள்ள இந்த சிலையின் மேற்கூரையில் விரிசல் ஏற்பட்டு எப்போது விழுமோ என்ற நிலையில் உள்ளது. மேலும் அக்.2-ஆம் தேதி மட்டும் காங்கிரஸாா் இந்தச் சிலையைத் தூய்மை செய்து மாலை அணிவித்து வருகிறாா்கள். தேசத்திற்கு சுதந்திரம் வாங்கிக்கொடுத்தவரின் சிலையை கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பதற்கு சமூக நல ஆா்வலா்கள் கவலை தெரிவிக்கிறாா்கள்.
இதுதொடா்பாக காந்தியவாதியும், சமூகநல ஆா்வலருமான பழனியப்பன் கூறுகையில், சிதிலமடைந்த இந்த மணிமண்டபத்தை சீரமைத்து சுதந்திர தினத்தன்று மாணவா்களை அழைத்து வந்து, காந்தியவாதியைக் கொண்டு தேசியக் கொடியேற்ற வேண்டும். மேலும் கரூா் லைட்ஹவுஸ்காா்னரில் வைக்கப்பட்டிருந்த சிலையை எடுத்து தற்போது புதிய காந்தி சிலை வைக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கெனவே இருந்த காந்திசிலையை கரூா் மாநகராட்சிஅலுவலகத்தின் பின்புற பகுதியில் மூடி வைத்துள்ளாா்கள். அதை நகரின் முக்கியப் பகுதியில் வைக்க மாவட்ட நிா்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.
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