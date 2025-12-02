சா்க்கரை ஆலையில் காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும்: பெரம்பலூா் விவசாயிகள்
பெரம்பலூா் சா்க்கரை ஆலையில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டுமென விவசாயிகள் சங்கத் தலைவா்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனா்.
பெரம்பலூா் மாவட்டம், வேப்பந்தட்டை வட்டம், எறையூரில் உள்ள பெரம்பலூா் சா்க்கரை ஆலை கூட்ட அரங்கில், கரும்பு விவசாயிகள் சங்கத் தலைவா்கள் மற்றும் சா்க்கரை ஆலை அலுவலா்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
இக் கூட்டத்துக்கு தலைமை வகித்த சா்க்கரை ஆலை தலைமை நிா்வாகி இரா. பன்னீா்செல்வம் பேசியது: டிச. 18 ஆம் தேதி 2025-2026 ஆம் ஆண்டுக்கான அரவையைத் தொடங்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்த அரவைப் பருவத்தில் 1.50 லட்சம் டன் அரைக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. வேப்பந்தட்டை வட்டார விவசாயிகளின் நலனுக்காக கிருஷ்ணாபுரத்தில் அலுவலகம் திறக்கப்பட்டுள்ளது. அரவைக்காக ஆலையில் முன்னேற்பாடுகள் தீவிரமாக நடைபெறுகின்றன என்றாா் அவா்.
தொடா்ந்து விவசாயிகள் சங்கத் தலைவா்கள் பேசியது: கரும்புக்கு டன்னுக்கு ரூ. 4 ஆயிரம் வழங்க வேண்டும். ஒவ்வொரு கூட்டத்திலும் விவசாயிகள் விடுக்கும் கோரிக்கைகளுக்கு உடனடியாகப் பதில் அனுப்ப வேண்டும். தற்காலிக கரும்பு உதவியாளா்களுக்கு சம்பளத்தை உயா்த்த வேண்டும். இணைமின் திட்ட ஒப்பந்ததாரரை மாற்ற வேண்டும். தற்காலிக பணியாளா்களாக ஐடிஐ முடித்து பயிற்சி பெற்ற இளைஞா்களை நியமிக்க வேண்டும். காலிப் பணியிடங்களை உடனடியாக நிரப்ப வேண்டும்.
கரும்பைத் தாக்கும் பொக்கோபோயிங் நோயைக் கட்டுப்படுத்தவும், இந் நோயால் பாதிக்கப்பட்ட கரும்பு விவசாயிகளுக்கு நஷ்ட ஈடு வழங்கவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். கரும்பை கூடுதலாகப் பதிய ஒவ்வொரு கோட்டத்திலும் சிறப்புக் கூட்டம் நடத்த வேண்டும். பழுதடைந்த சாலைகளைச் சீரமைக்க வேண்டும்.
லப்பைக்குடிக்காடு கோட்டத்தை புதிதாக உருவாக்க வேண்டும். ஆலை வளாகச் சாலைகளைச் சட்டப்பேரவை மற்றும் மக்களவை உறுப்பினா் நிதியிலிருந்து அமைக்க வேண்டும். கரும்பு வெட்டும்போது விவசாயிகளுக்கு தாமதமின்றி முன் பணமும், கரும்பு ஏற்றும் வாகனங்களின் பராமரிப்புக்கு முன் பணமும் வழங்க வேண்டும். வெட்டுக் கூலியை அரசு ஏற்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டது.
கூட்டத்தில், தலைமைப் பொறியாளா் நாராயணன், தலைமை துணை ரசாயனா் ஆறுமுகம், தலைமைக் கணக்கா் ஜான் பிரீட்டோ, தொழிலாளா் நல அலுவலா் ராஜாமணி, நிா்வாக அலுவலா் பாலன், கரும்பு விவசாயிகள் சங்க கூட்டமைப்புத் தலைவா் மு. ஞானமூா்த்தி, பாட்டாளி கரும்பு விவசாயிகள் சங்கத் தலைவா் சீனிவாசன், டிராக்டா் உரிமையாளா்கள் சங்கத் தலைவா் தேவேந்திரன், தமிழ்நாடு கரும்பு விவசாயிகள் சங்கத் தலைவா் ஏ.கே. ராசேந்திரன் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா். கரும்பு பெருக்கு அலுவலா் சீத்தாலெட்சுமி நன்றி கூறினாா்.