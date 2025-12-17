‘எய்ட்ஸ்’ பாதிப்புக்குள்ளானோா் உதவித்தொகை பெற விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்த வேண்டும்
‘எய்ட்ஸ்’ நோயால் பாதிக்கப்பட்டோா் உதவித்தொகை பெற விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சியா் ந. மிருணாளினி அறிவுறுத்தினாா்.
பெரம்பலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக கூட்டரங்கில், மாவட்ட ‘எய்ட்ஸ்’ தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு அலுவலகம் சாா்பில் மாவட்ட அளவில் அனைத்துத் துறை அலுவலா்களுடனான ஆய்வுக் கூட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது. இக் கூட்டத்துக்கு தலைமை வகித்து மாவட்ட ஆட்சியா் மேலும் பேசியது:
‘எய்ட்ஸ்’ நோய் குறித்து பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்த வேண்டும். எச்.ஐ.வி நோயால் பாதிக்கப்பட்டவா்களுக்கு உழவா் பாதுகாப்புத் திட்டம் மூலம் மாதம் ரூ. 1,000, ஏ.ஆா்.டி சிகிச்சை பெறுபவா்களுக்கு மாதம் ரூ. 1,000 உதவித்தொகையும், அந்த்யோதயா அன்ன யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் தலா 35 கிலோ அரிசியும், ரூ. 1,000 விதவை உதவித்தொகை, பசுமை வீடு திட்டத்தின் கீழ் வீடுகள் கட்டுவதற்கு ரூ. 2.50 லட்சமும், ‘தாட்கோ’ மூலம் சிறு தொழில் தொடங்க கடனுதவியும் வழங்கப்படுகிறது.
மேலும், சமூக நலத்துறை மூலம் இலவச தையல் இயந்திரம், மாவட்ட எய்ட்ஸ் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு அலுவலகம் மூலம் இலவச பேருந்து பயணச்சலுகை அட்டை, விவசாயிகள் பாதுகாப்புத் திட்டத்தின் கீழ் அடையாள அட்டை வைத்திருக்கும் எச்.ஐ.வியால் பாதிக்கப்பட்டவா்களின் 18 வயது கீழ் உள்ள குழந்தைகளுக்கு மாதம் ரூ. 1,000 உதவித்தொகை, கல்வி, ஊட்டச்சத்துக்கான உதவித்தொகையும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. தமிழக அரசால் வழங்கப்படும் திட்டங்கள் குறித்து ‘எய்ட்ஸ்’ நோய் பாதித்தவா்களுக்கு, சம்பந்தப்பட்ட அலுவலா்கள் விளக்கி கூறி, சலுகைகளைப் பெறுவது குறித்து போதிய விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றாா் மாவட்ட ஆட்சியா் மிருணாளினி.
இக் கூட்டத்தில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் க. கண்ணன், மாவட்ட ‘எய்ட்ஸ்’ தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு அலுவலக திட்ட மேலாளா் சுமதி, எச்.ஐ.வி கூட்டமைப்பைச் சோ்ந்த பலா் கலந்துகொண்டனா்.