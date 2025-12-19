லாரி மீது வேன் மோதி ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரைச் சோ்ந்த ஓட்டுநா் உயிரிழப்பு
பெரம்பலூா் அருகே வெள்ளிக்கிழமை லாரி மீது வேன் மோதியதில் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரைச் சோ்ந்த ஓட்டுநா் உயிரிழந்தாா்.
விருதுநகா் தெற்குத் தெருவைச் சோ்ந்தவா் கிருஷ்ணசாமி (36). லாரி ஓட்டுநரான இவா், ராஜபாளையத்திலிருந்து சென்னைக்கு பெயிண்ட் ஏற்றிச் சென்றுக்கொண்டிருந்தாா். திருச்சி- சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில், பெரம்பலூா் அருகேயுள்ள சிறுவாச்சூா் மேம்பாலத்தில் வெள்ளிக்கிழமை காலை சென்றபோது, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலிருந்து திருவண்ணாமலை நோக்கி காலண்டா் ஏற்றிச்சென்ற வேன், லாரியின் பின்புறத்தில் மோதி விபத்துக்குள்ளானது. இதில், வேனை ஓட்டிவந்த ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் பட்டன்குளம் பட்டியைச் சோ்ந்த கோவிந்தராஜ் மகன் சந்திரமோகன் (24) பலத்த காயமடைந்து நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
தகவலறிந்த பெரம்பலூா் போலீஸாா் நிகழ்விடத்துக்குச் சென்று, ஓட்டுநரின் சடலத்தைக் கைப்பற்றி மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா். புகாரின்பேரில் பெரம்பலூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.