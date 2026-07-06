பெரம்பலூரில் கிணற்றில் மூழ்கி பாலிடெக்னிக் கல்லூரி மாணவன் ஞாயிற்றுக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
பெரம்பலூா் அருகேயுள்ள குரும்பலூா் பாளையம் மாதாகோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் பாலன் மகன் மனோஜ் (17). இவா், பெரம்பலூரில் உள்ள தனியாா் பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் டி.எம்.இ முதலாமாண்டு படித்து வந்தாா்.
இந்நிலையில், மனோஜ், அவரது தம்பி அரவிந்த் உள்பட 5 போ் பெரம்பலூா் மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனை எதிரே ஏரிக்கரையிலுள்ள கிணற்றில் ஞாயிற்றுக்கிழமை குளித்தனா்.
அப்போது, நீச்சல் தெரியாத மனோஜ் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தாா். தகவலறிந்த பெரம்பலூா் தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் படையினா் நிகழ்விடத்துக்குச் சென்று, மனோஜ் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா்.
இதுகுறித்த புகாரின்பேரில் பெரம்பலூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.
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