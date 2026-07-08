Dinamani
தமிழக காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் குலாம் அகமது!நோபல் பரிசுக்கான வைகோவின் பரிந்துரைக்கு நன்றி: திருமாவளவன் திரிணமூல் ஆதரவாளரை கன்னத்தில் அறைந்த மமதா பானர்ஜி!ஈரானை இன்று இரவு கடுமையாகத் தாக்குவோம்: அதிபர் டிரம்ப் எச்சரிக்கை!தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் குலாம் அகமது!நோபல் பரிசுக்கான வைகோவின் பரிந்துரைக்கு நன்றி: திருமாவளவன் எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் பறிபோனது பற்றி அமைச்சர் இன்னும் பதில் அளிக்கவில்லை: அண்ணாமலை கூடுதல் கழிப்பறைகள் வேண்டும்: எழும்பூர் அரசு மகப்பேறு மருத்துவமனையில் முதல்வர் விஜய்யிடம் கோரிக்கைபிறந்த குழந்தையை குடும்பத்தாரிடம் காட்ட லஞ்சம்! பணிநீக்கம் செய்யப்படும் என அருண் ராஜ் எச்சரிக்கை!அமைச்சர் அருண்ராஜுக்கு அண்ணாமலை பாராட்டு!குதிரை பேர வழக்கு: செந்தில் பாலாஜிக்கு முன் ஜாமீன்!ஈரான் - அமெரிக்கா போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் ரத்து! டிரம்ப் அறிவிப்பு தமிழ்நாட்டில் நாளைமுதல் தனியார் பால், தயிர் விலை உயர்வு!நலம் ஏஐ சேவை! அரசு மருத்துவமனைகளில் வாட்ஸ்ஆப் மூலமாக முன்பதிவு செய்யலாம்!
/
பெரம்பலூர்

நாட்டின் வளா்ச்சியில் கல்விக்கு முக்கிய பங்கு: ஆட்சியா் ஷரண்யா அறி பேச்சு

நாட்டின் ஒட்டுமொத்த வளா்ச்சியும், முன்னேற்றமும் கல்வித் திறன், ஆளுமை மற்றும் திறமைகளைச் சாா்ந்தே அமைந்துள்ளது என்றாா் பெரம்பலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் ஷரண்யா அறி.

News image
Updated On :9 ஜூலை 2026, 1:14 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நாட்டின் ஒட்டுமொத்த வளா்ச்சியும், முன்னேற்றமும் கல்வித் திறன், ஆளுமை மற்றும் திறமைகளைச் சாா்ந்தே அமைந்துள்ளது என்றாா் பெரம்பலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் ஷரண்யா அறி.

பெரம்பலூா் தனலட்சுமி சீனிவாசன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ரிசா்ச் அண்ட் டெக்னாலஜி நிகா்நிலைப் பல்கலைக்கழக தொடக்க விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது. நிகா்நிலை பல்கலைக் கழக வளாகத்தில் உள்ள கூட்டரங்கில் நடைபெற்ற இவ் விழாவுக்கு, தனலட்சுமி சீனிவாசன் பல்கலைக் கழக வேந்தா் அ. சீனிவாசன் தலைமை வகித்தாா்.

சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று, நிகா்நிலைப் பல்கலைக்கழகத்தை குத்துவிளக்கேற்றி தொடங்கிவைத்த மாவட்ட ஆட்சியா் ஷரண்யா அறி மேலும் பேசியது: நாட்டின் ஒட்டுமொத்த வளா்ச்சியும், முன்னேற்றமும் நம்முடைய கல்வித்திறன், ஆளுமை மற்றும் திறமைகளைச் சாா்ந்தே அமைந்துள்ளது. மாணவா்கள் தங்களுக்குக் கிடைத்துள்ள இத்தகைய சிறந்த உள்கட்டமைப்பு, பாடத் திட்டம் மற்றும் பேராசிரியா்களின் வழிகாட்டுதலைப் பயன்படுத்தி தங்களை உயா்த்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றாா்.

விழாவில், திருச்சி தனலட்சுமி சீனிவாசன் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தா் ரஞ்சன், கல்விக் குழுமங்களின் திட்டமிடல் மற்றும் மேம்பாட்டு அலுவலா் எஸ். நந்தகுமாா், டீன் விஸ்வநாதன், திருச்சி தனலட்சுமி சீனிவாசன் பல்கலைக்கழக பதிவாளா் செல்வகுமாா் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களின் முதல்வா்கள், துணை முதல்வா்கள், பேராசிரியா்கள் உள்பட சுமாா் 5 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் பங்கேற்றனா்.

முன்னதாக, தனலட்சுமி சீனிவாசன் நிகா்நிலைப் பல்கலைக் கழக பதிவாளா் இளங்கோவன் வரவேற்றாா். நிறைவாக, கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி முதல்வா் காா்த்திகா நன்றி கூறினாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

பெரம்பலூா் மாவட்டத்தில் ஜமாபந்தி: 14 பேருக்கு நலத்திட்ட உதவிகள்; 2-ஆம் நாளில் 905 மனுக்கள் அளிப்பு

பெரம்பலூா் மாவட்டத்தில் ஜமாபந்தி: 14 பேருக்கு நலத்திட்ட உதவிகள்; 2-ஆம் நாளில் 905 மனுக்கள் அளிப்பு

நூத்தப்பூரில் மக்கள் தொடா்புத் திட்ட முகாம்: ரூ. 1.34 கோடி மதிப்பில் நலத்திட்ட உதவிகள்

நூத்தப்பூரில் மக்கள் தொடா்புத் திட்ட முகாம்: ரூ. 1.34 கோடி மதிப்பில் நலத்திட்ட உதவிகள்

சாலை விபத்துகளை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை: ஆட்சியா் அறிவுறுத்தல்

சாலை விபத்துகளை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை: ஆட்சியா் அறிவுறுத்தல்

பள்ளிகளை தூய்மையாக பராமரிக்க வேண்டும்: பெரம்பலூா் ஆட்சியா் அறிவுறுத்தல்

பள்ளிகளை தூய்மையாக பராமரிக்க வேண்டும்: பெரம்பலூா் ஆட்சியா் அறிவுறுத்தல்

விடியோக்கள்

வெளியானது 'தி ரைஸ் ஆஃப் ஜிடிஎன்' பாடல்!

வெளியானது 'தி ரைஸ் ஆஃப் ஜிடிஎன்' பாடல்!

தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ஏன் அருவருப்பான அரசியல்?: Thirumavalavan | VCK | DMK | TVK

தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ஏன் அருவருப்பான அரசியல்?: Thirumavalavan | VCK | DMK | TVK

பள்ளிக்கூடம் செல்ல முதல்வரிடம் பஸ் வசதி கேட்கும் மாணவி | CM Vijay | TVK | School Bus | Sivagangai

பள்ளிக்கூடம் செல்ல முதல்வரிடம் பஸ் வசதி கேட்கும் மாணவி | CM Vijay | TVK | School Bus | Sivagangai

இதற்கு காரணம் செங்கோட்டையன் அல்ல| CM Vijay | TVK | Jagadeswaran interview | Aadhav arjuna

இதற்கு காரணம் செங்கோட்டையன் அல்ல| CM Vijay | TVK | Jagadeswaran interview | Aadhav arjuna