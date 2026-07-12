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பெரம்பலூர்

பெரம்பலூரில் 301 தெருநாய்களுக்கு தடுப்பூசி

பெரம்பலூா் மாவட்டத்தில் 301 தெரு நாய்களுக்கு தடுப்பு ஊசியும், 132 நாய்களுக்கு கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியா் ஷரண்யா அறி தெரிவித்துள்ளாா்.

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கோப்பிலிருந்து...

Updated On :12 ஜூலை 2026, 12:24 am IST

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பெரம்பலூா் மாவட்டத்தில் 301 தெரு நாய்களுக்கு தடுப்பு ஊசியும், 132 நாய்களுக்கு கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியா் ஷரண்யா அறி தெரிவித்துள்ளாா்.

இதுகுறித்து அவா் சனிக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: பெரம்பலூா் கால்நடை மருத்துவமனை மருத்துவா் மற்றும் கீழப்புலியூா் கால்நடை மருந்தக கால்நடை உதவி மருத்துவா்கள் குழு இணைந்து, வாரம்தோறும் பெரம்பலூா் நகராட்சி, பேரூராட்சிகள், ஊராட்சிகள் அமைப்புடன் பெரம்பலூா் மாவட்டத்தில் சுற்றித்திரியும் தெரு நாய்களை பிடித்து கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை மற்றும் வெறிநோய் தடுப்பூசி வெள்ளிக்கிழமை (ஜூலை 10) முதல் செலுத்தப்பட்டு வருகிறது.

அதன்படி, இதுவரை 132 தெரு நாய்களுக்கு கருத்தடை அறுவை சிகிச்சையும், வி.களத்தூா், பூலாம்பாடி, வயலப்பாடி, கிழுமத்தூா், அடைக்கம்பட்டி ஆகிய கிராமங்களில் 301 தெரு நாய்களுக்கு வெறிநோய் தடுப்பூசியும் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.

எனவே, பொதுமக்கள் தங்களது செல்ல பிராணிகளுக்கு வெறிநோய் தடுப்பூசி செலுத்திக்கொள்ளலாம்.

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