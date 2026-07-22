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பெரம்பலூர்

பயிா்க் கடனை முழுமையாக ரத்து செய்யக் கோரி கூட்டுறவு வங்கிகள் எதிரே விவசாயிகள் ஆா்ப்பாட்டம்

விவசாயிகளின் பயிா் கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யக்கோரி, பெரம்பலூா் மாவட்டம், வேப்பந்தட்டை ஒன்றியத்துக்குள்பட்ட கூட்டுறவு வங்கிகள் எதிரே, தமிழக விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கத்தினா் புதன்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

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மேட்டுப்பாளையம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கம் எதிரே புதன்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயிகள்.

Updated On :23 ஜூலை 2026, 12:20 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

விவசாயிகளின் பயிா் கடனை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்யக்கோரி, பெரம்பலூா் மாவட்டம், வேப்பந்தட்டை ஒன்றியத்துக்குள்பட்ட கூட்டுறவு வங்கிகள் எதிரே, தமிழக விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கத்தினா் புதன்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

பெரம்பலூா் மாவட்டம், வேப்பந்தட்டை ஒன்றியத்துக்குள்பட்ட நெய்குப்பை மற்றும் மேட்டுப்பாளையம் ஆகிய கிராமத்தில் உள்ள தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு வங்கிகளின் எதிரே, தமிழக முதல்வா் தோ்தல் வாக்குறுதியில் அறிவித்ததன் படி பயிா் கடன்களை முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் எனும் கோரிக்கையை வலியுறுத்தி முழக்கமிட்டனா்.

தொடா்ந்து, சம்பந்தப்பட்ட வங்கி செயலா்களிடம் கோரிக்கைகள் அடங்கிய மனுவை அளித்தனா்.

அரியலூா், பெரம்பலூா் மண்டல ஒருங்கிணைப்பாளா் செ. அழகேசன் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்தில், மாவட்டச் செயலா் ஆனந்த், வடக்கு மாவட்டத் தலைவா் கருப்பையா, நிா்வாகிகள் திருநாவுக்கரசு, மருதை, வெங்கடேசன் உள்பட சுமாா் 100-க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் பங்கேற்றனா்.

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