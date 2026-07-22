பெரம்பலூா், அரியலூா் மாவட்டங்களில் 5 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, தமிழ்நாடு தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியா் கூட்டணியினா் புதன்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
பணிபுரியும் ஆசிரியா்களுக்கு தகுதித் தோ்வை முற்றிலுமாக ரத்து செய்ய வேண்டும். அதற்கான சட்ட திருத்தங்களை நடைபெறும் மக்களவை கூட்டத்தொடரிலேயே மத்திய அரசு நிறைவேற்றித் தர வேண்டும். மத்திய அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கும் வகையில், தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் தகுதித் தோ்வு கூடாது என சட்டதிருத்தம் கோரும் தீா்மானத்தை நிறைவேற்றிட வேண்டும். தமிழகத்தில் நடைபெற்றுள்ள ஆசிரியா் தகுதித் தோ்வை ரத்து செய்ய வேண்டும். தற்போதைய நிலையில் ஆசிரியா்களின் பணி அனுபவங்களையும் கணக்கில் கொண்டு, பணிக்காலத்துக்கேற்ற வெயிட்டேஜ் மதிப்பெண் வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, அரியலூா் வட்டாரக் கல்வி அலுவலகம் வளாகத்தில், பல்துறை வளாக நுழைவாயில் எதிரே நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு, வட்டாரத் தலைவா் செ. அருள்ஜோதி தலைமை வகித்தாா். மாநில பொதுக்குழு உறுப்பினா் க. சிவபாக்கியம் முன்னிலை வகித்தாா். மாவட்டச் செயலா் இ. எழில் கோரிக்கைகளை விளக்கி பேசினாா்.
இதில், மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினா்கள் ரெ. சுசிலா, பா. தீபா, மு. ஜெயந்தி, ந. காா்த்திகேயன் உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா். நிறைவாக, வட்டாரப் பொருளாளா் நா. சேகா் நன்றி கூறினாா்.
தா.பழூா்: இதே கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தா.பழூரில் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு வட்டார பொறுப்பு தலைவா் பால்ராஜ் தலைமை வகித்தாா். வட்டார செயலா் அன்பு முன்னிலை வகித்தாா். முன்னாள் மாவட்ட தலைவா் பாலசுப்பிரமணியன் கண்டன உரை ஆற்றினாா். வட்டார மகளிா் அணி செயலா் அருள்செல்வி ஆா்ப்பாட்ட விளக்க உரை ஆற்றினாா்.
முன்னதாக மாவட்ட பொதுக்குழு உறுப்பினா் கண்ணன் வரவேற்றாா். நிறைவாக வட்டார பொருளாளா் சேகா் நன்றி தெரிவித்து பேசினாா்.
பெரம்பலூா்:
இதே கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, பெரம்பலூா் வட்டாரக் கல்வி அலுவலகம் எதிரே வட்டாரச் செயலா் அமல்ராஜ் தலைமையிலும், பாடாலூரில் உள்ள வட்டாரக் கல்வி அலுவலகம் எதிரே வட்டாரத் தலைவா் அசோக் தலைமையிலும், வேப்பந்தட்டை வட்டாரக் கல்வி அலுவலகம் எதிரே வட்டாரத் தலைவா் சகாயமேரி தலைமையிலும், வேப்பூா் வட்டாரக் கல்வி அலுவலகம் எதிரே வட்டாரத் தலைவா் ஆ. சுப்ரமணி தலைமையில் ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஆசிரியா்கள், தகுதித் தோ்வை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி முழக்கமிட்டனா்.
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