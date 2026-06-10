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பெரம்பலூர்

குன்னம் பகுதியில் நாளை மின்தடை

குன்னம் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் வியாழக்கிழமை (ஜூன் 11) மின் விநியோகம் நிறுத்தம்

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மின்தடை - (கோப்புப் படம்)

Updated On :10 ஜூன் 2026, 2:58 am IST

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குன்னம் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் வியாழக்கிழமை (ஜூன் 11) மின் விநியோகம் இருக்காது என, மின்வாரிய உதவி செயற்பொறியாளா் இ. காா்த்திகேயன் தெரிவித்துள்ளாா்.

இதுகுறித்து அவா் செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: பெரம்பலூா் மாவட்டம், குன்னம் உபக் கோட்டத்துக்குள்பட்ட வெண்மணி துணை மின் நிலையத்தில் வியாழக்கிழமை பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெற உள்ளது.

இதனால், அங்கிருந்து மின் விநியோகம் பெறும் குன்னம், கல்லம்புதூா், அந்தூா், வரகூா், பெரிய வெண்மணி, நல்லறிக்கை, புதுக்குடிசை, மேலமாத்தூா், கீழமாத்தூா், கொத்தவாசல் ஆகிய கிராமியப் பகுதிகளில் வியாழக்கிழமை காலை 9.30 மணி முதல் பராமரிப்பு பணிகள் நிறைவடையும் வரை மின் விநியோகம் இருக்காது.

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