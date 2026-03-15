குரூப்- 2 தோ்வு: பெரம்பலூரில் 145 போ் எழுதினா்

தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளா் தோ்வாணையம் சாா்பில், பெரம்பலூரில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற எழுத்துத் தோ்வில் 145 போ் பங்கேற்றனா்.
தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளா் தோ்வாணையம் மூலம் தொகுதி- 2 மற்றும் 2- ஏ எழுத்துத் தோ்வுகள், பெரம்பலூா் தந்தை ஹேன்ஸ் ரோவா் மேல்நிலைப் பள்ளியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றன.
இத்தோ்வெழுத விண்ணப்பித்திருந்த பெரம்பலூா் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த 149 பேரில் 145 போ் பங்கேற்றனா். தோ்வுக்குத் தேவையான வினா, விடைத்தாள்களை தோ்வு மையங்களுக்கு எடுத்துச் செல்வதற்கு, துணை வட்டாட்சியா் நிலையில் ஆயுதம் தாங்கிய காவலருடன் கூடிய 1 நடமாடும் குழு அமைக்கப்பட்டிருந்தது.
மேலும், தோ்வு மையத்தில் அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் பேருந்து வசதிகளும் ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்தன. ரோவா் மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடைபெற்ற தோ்வு மையத்தை வருவாய் கோட்டாட்சியா் மு. அனிதா பாா்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
கோவையில் குரூப் 2 தோ்வு: 681 போ் எழுதினா்
டிஎன்பிஎஸ்ஸி தோ்வு ரத்து தோ்வா்கள் ஏமாற்றம்
குரூப்-2 தோ்வு திடீா் ரத்து: நெல்லையில் தோ்வா்கள் குழப்பம்
குரூப்4 தோ்வுக்கு நாளை முதல் இலவச பயிற்சி
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
நாகபந்தம் படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் விடியோ!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
சுல்தான் பாடல் வெளியானது!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
போரால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் அண்ணாமலைக்குத் தெரியவில்லை: திருமா! | VCK | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...