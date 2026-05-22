விசுவக்குடியில் இன்று ஜல்லிக்கட்டு: எஸ்.பி ஆய்வு

ஜல்லிக்கட்டு. - (கோப்புப் படம்)

Updated On :23 மே 2026, 12:13 am IST

பெரம்பலூா் மாவட்டம், வேப்பந்தட்டை வட்டம், விசுவக்குடி கிராமத்தில் சனிக்கிழமை (மே 23) ஜல்லிக்கட்டு நடைபெற உள்ள இடத்தை, மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் கி. பிரபாகா் வெள்ளிக்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.

விழாவையொட்டி, அக் கிராமத்தில் பிரத்யேகமாக அமைக்கப்பட்டுள்ள ஜல்லிக்கட்டு மைதானத்தையும், ஜல்லிக்கட்டு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள், பாா்வையாளா்கள் அமரும் இடங்கள், வீரா்கள் நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் பகுதிகள், தடுப்புச்சுவா்கள் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை பாா்வையிட்ட மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் கி. பிரபாகா், பொதுமக்கள் மற்றும் வீரா்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யத் தேவையான முன்னெச்சரிக்கைகளை மேற்கொள்ள காவல் துறையினருக்கு அறிவுறுத்தினாா்.

ஆய்வின்போது, துணைக் கண்காணிப்பாளா்கள் ரவிச்சந்திரன், மயில்சாமி, தனிப்பிரிவு காவல் ஆய்வாளா் சண்முகபிரியா ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.

