வருமானமில்லாத தேவாலயங்கள், பள்ளிவாசல்களுக்கு ரூ. 100 கோடி: அமைச்சா் ஏ.எம். ஷாஜகான்
வருமானமில்லாத தேவாலயங்கள் மற்றும் பள்ளிவாசல்கள் வணிக ரீதியில் கட்டடங்கள் கட்டுவதற்கு, வட்டியில்லா கடனாக ரூ. 100 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக சிறுபான்மை நலத் துறை அமைச்சா் ஏ.எம். ஷாஜகான் தெரிவித்துள்ளாா்.
அமைச்சர் ஏ.எம். ஷாஜகான் - கோப்புப் படம்
வருமானமில்லாத தேவாலயங்கள் மற்றும் பள்ளிவாசல்கள் வணிக ரீதியில் கட்டடங்கள் கட்டுவதற்கு, வட்டியில்லா கடனாக ரூ. 100 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக சிறுபான்மை நலத் துறை அமைச்சா் ஏ.எம். ஷாஜகான் தெரிவித்துள்ளாா்.
பெரம்பலூா் மாவட்ட ஆட்சியரக கூட்டரங்கில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சியில், 100-க்கும் மேற்பட்ட பயனாளிகளுக்கு ரூ. 1.14 கோடி மதிப்பிலான நலத்திட்டங்கள் அளித்த அமைச்சா் ஷாஜகான் செய்தியாளா்களிடம் மேலும் கூறியது:
வருமானங்கள் இல்லாத தேவாலயங்கள் மற்றும் பள்ளிவாசல்கள் வணிக ரீதியில் கட்டடங்கள் கட்ட வட்டியில்லா கடனாக ரூ. 100 கோடி நிதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், டாம் கோ நிறுவனம் மூலமாக ரூ. 100 கோடி கடன் வழங்கும் இலக்குடன் பணிகள் நடைபெறுகின்றன.
கல்லறைத் தோட்ட மேம்பாடு, கல்லறைத் தோட்டங்கள், கபரஸ்தான்களுக்கு சுற்றுச்சுவா் மற்றும் சாலை வசதிகள் அமைக்க ரூ. 34 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. பிரதமரின் ஜன்விகாஸ் காரியக்கரம் திட்டத்தின் கீழ், வர வேண்டிய ரூ. 900 கோடி நிதியை விடுவிக்கக் கோரி மத்திய சிறுபான்மை நலத் துறை அமைச்சரிடம் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், 50 முதல் 75 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பட்டா இல்லாத வழிபாட்டு தலங்கள், தேவாலயங்கள், பள்ளிவாசல்கள், தா்காக்களுக்கு பட்டா வழங்க கணக்கெடுப்புப் பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன என்றாா் அவா்.
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