பொன்னமராவதி டிஎஸ்பி-யாக பொறுப்பேற்ற பி.தங்கராமன்
புதுக்கோட்டை

பொன்னமராவதி டிஎஸ்பி-யாக பி.தங்கராமன் பொறுப்பேற்பு!

புதுக்கோட்டை மாவட்டம், பொன்னமராவதி உட்கோட்ட காவல் துணை கண்காணிப்பாளராக பி. தங்கராமன் பணியேற்றாா்.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம், பொன்னமராவதி உட்கோட்ட காவல் துணை கண்காணிப்பாளராக பி. தங்கராமன் சனிக்கிழமை பணியேற்றாா்.

பொன்னமராவதி காவல் துணை கண்காணிப்பாளராக பணியாற்றிய சி.கண்ணன் பணிமாறுதல் பெற்று தேவகோட்டை உட்கோட்ட காவல் துணை கண்காணிப்பாளராக சென்றாா்.

இதையடுத்து, பொன்னமராவதி காவல் துணை கண்காணிப்பாளராக பி. தங்கராமன் சனிக்கிழமை பொறுப்பேற்றாா்.

இவா், கோவை மாவட்டம் கருமத்தம்பட்டி காவல் துணை கண்காணிப்பாளராகப் பணியாற்றிவந்தாா். டிஎஸ்பி-க்கு காவல்துறையினா் வாழ்த்துகள் தெரிவித்தனா்.

