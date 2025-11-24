கொத்தக்கோட்டையில் ரூ.13 கோடி மதிப்பில் புதிய துணை மின் நிலையத்துக்கு அமைச்சா் அடிக்கல்
புதுக்கோட்டை மாவட்டம், ஆலங்குடி அருகேயுள்ள கொத்தக்கோட்டையில் ரூ.13 கோடியில் புதிய துணை மின் நிலையம் அமைப்பதற்கான பணியை பிற்படுத்தப்பட்டோா் நலத்துறை அமைச்சா் சிவ.வீ.மெய்யநாதன் திங்கள்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.
ஆலங்குடி அருகேயுள்ள கொத்தக்கோட்டையில் மாவட்ட மின்வாரிய மேற்பாா்வை பொறியாளா் பொன்ஜெயாமேரி தலைமையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் ரூ.13 கோடி மதிப்பில் 3.7 ஏக்கரில் புதிய துணை மின் நிலையம் அமைப்பதற்கான பணியை அமைச்சா் சிவ.வீ.மெய்யநாதன் அடிக்கல் நாட்டி தொடங்கி வைத்துப்பேசியதாவது:
கொத்தக்கோட்டையில் புதிய துணை மின் நிலையம் பயன்பாட்டுக்கு வரும்போது, கொத்தக்கோட்டை, சுற்றுவட்டார பகுதியில் தடையில்லா, சீரான மின்சாரம் விநியோகிக்கப்படும். அதோடு, புதுக்கோட்டை அருகேயுள்ள திருவப்பூா், சிப்காட் மற்றும் ஆலங்குடி அருகேயுள்ள பாச்சிக்கோட்டை ஆகிய துணை நிலையங்களில் இருந்து மின் விநியோகம் பெறும் பகுதிகளை பிரித்து கொத்தக்கோட்டை துணை மின் நிலையத்தோடு இணைக்கப்படும் என்பதால் அனைத்து பகுதிகளிலும் சீரான மின்விநியோகம் செய்யப்படும் என்றாா் அமைச்சா்.
நிகழ்வில், ஆலங்குடி மின்வாரிய கோட்ட செயற்பொறியாளா் எஸ்.நடராஜன், உதவி செயற்பொறியாளா் லூா்து சகாயராஜ் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.